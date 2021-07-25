طوكيو 2021: السباح التونسي أحمد الحفناوي يمنح العرب أولى الذهبيات وأنس جابر تخرج مبكرا

بعمر الثامنة عشرة، خطف السباح التونسي أحمد الحفناوي لقبا غير متوقع في سباق 400 متر سباحة حرة. أولمبياد طوكيو 25 يوليو/تموز 2021.

منح السباح التونسي الشاب أحمد الحفناوي العرب أولى الميداليات الذهبية في أولمبياد طوكيو، بعد تصدره الأحد سباق 400 متر سباحة حرة. وهذه ثاني ميدالية لتونس في الألعاب غداة تتويج محمد خليل الجندوبي بفضية وزن-58 كلغ في التايكواندو. لكن شهد اليوم الثاني من منافسات كرة المضرب لدى السيدات مفاجأة صادمة، بعد خروج من الدور الأول لمواطنته أنس جابر إحدى المرشحات للمنافسة على اللقب.

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لمع نجم تونس لليوم الثاني على التوالي في أولمبياد طوكيو بعد أن خطف السباح الشاب أحمد أيوب الحفناوي ذهبية سباق 400 متر سباحة حرة، أولى ذهبيات العرب في الأولمبياد.

وتمكن الحفناوي (18 عاما) من تحقيق إنجاز رائع بتسجيله زمنا قدره 3:43.36 دقائق، وهو ثالث أفضل توقيت هذه السنة، متقدما على الأسترالي جاك ماكلافلين بفارق 0.16 ثانية والأمريكي الشاب كيران سميث بفارق 0.58 ث.

وعن هذا الإنجاز، صرح الحفناوي لشبكة "أن بي سي" الأمريكية بعد تتويجه "لا أصدق ذلك! هذا رائع هذا الصباح شعرت بإحساس أفضل من يوم أمس. أنا بطل أولمبي الآن". وأضاف الشاب المولود في 4 ديسمبر/كانون الأول 2002 "وضعت رأسي في الماء وهذا ما حصل. لا أصدق ذلك! هذا حلم تحول إلى حقيقة".

تغريدة اللجنة الدولية للألعاب الأولمبية A huge moment for #TUN!



Teenager Ahmed Hafnaoui takes surprise gold in the 400m men's freestyle final - their third ever in swimming.@fina1908 #Swimming pic.twitter.com/BMFuawyXC6 — Olympics (@Olympics) July 25, 2021

ميدالية تونسية ثانية

ومنذ اللحظة الأولى، بقي الحفناوي بين متصدري السباق وكان أول الواصلين، ليحرز الذهبية الثانية في رياضة السباحة بعد تتويج الأمريكي تشايس كايليش في 400 م متنوعة. وهذه ثاني ميدالية لتونس في هذه الألعاب، بعد تتويج محمد خليل الجندوبي السبت بفضية وزن-58 كلغ في رياضة التايكواندو.

وكانت مدينة أنطاليا التركية المحطة التحضيرية الأخيرة للحفناوي قبل مشاركته الأولى في الألعاب الأولمبية. وسيخوض الحفناوي في طوكيو أيضا سباق 800 من، بعد تألقه وإحرازه الألقاب في سباقات 400 و800 متر في البطولات الفرنسية.

وكان بطل السباحة السابق التونسي أسامة الملولي المتوج بذهبيتي 1500 متر حرة في بكين 2008 و10 كلم في لندن 2012، قد تحدث سابقا عن إمكانية صعود الحفناوي على المنصة في أولمبياد باريس 2024 أو لوس أنجلس 2028، لكن الأخير كان له رأي آخر وحصد هذا التتويج المبكر والمشرف للعرب.

من جهته، كان الاتحاد التونسي للسباحة قد أشار نهاية العام الماضي إلى أن الحفناوي يدرس بالمعهد الرياضي الفرنسي بيار دو كوبرتان ويتدرب بتونس تحت إشراف المدربين سامي عاشور وجبران الطويلي.

سيدات أستراليا يحطمن الرقم العالمي

على صعيد آخر، حطمت سيدات أستراليا الأحد الرقم القياسي العالمي مع إحرازهن ذهبية سباق التتابع 4 مرات 100 مرة حرة، محتفظات بلقبهن من ريو 2016 ولندن 2012. وأنهى الفريق الأسترالي السباق بزمن 3:29.69 دقيقة أمام كندا التي حصدت الميدالية الفضية بفارق 3.09 ثوان والولايات المتحدة البرونزية بفارق 3.12 ثوان. وحطم الفريق الرقم القياسي الذي حققه بنفسه في أبريل/نيسان 2018 في ألعاب الكومونولث (3:30.05 دقائق).

وهذه الذهبية الأولى لأستراليا في أولمبياد طوكيو والثالثة في المجمل (فضية وبرونزية). وتواجدت ثلاث سباحات من تلك اللواتي توجن في ريو وحققن حينها أيضا رقما قياسيا عالميا، هما الشقيقتان برونتي وكايت كامبل إضافة إلى إيما ماكيون، فيما حصدت ميغ هاريس أولى ميداليتها بعد أن حلت بدلا من بريتاني إلملاي. وكانت كايت كامبل قد تواجدت أيضا مع الفريق الذي أحرز ذهبية 2012 وبرونزية 2008.

وفي اليوم الثاني من الألعاب الذي يشهد منح 18 ميدالية ذهبية، توج الأمريكي تشايس كايليش في سباق 400 م متنوعة في السباحة، وذلك بعد الخروج المدوي للياباني دايا سيتو من التصفيات.

وأحرزت السباحة اليابانية يوي أوهاشي ذهبية سباق 400 م متنوعة الأحد. وسجلت اليابانية البالغة 25 عاما زمنا قدره 4:32.08 دقائق، متقدمة على الأمريكيتين إيما ويانت الثانية بفارق 0.68 ثانية وهالي فليكينغر الثالثة 2.82 ث. أما المجرية كاتينكا هوسو التي كانت تهيمن على هذه المسابقة منذ تسجيلها الرقم القياسي العالمي في أولمبياد ريو 2016، فكانت تنافس في أول مئتي متر من السباق، لكنها فشلت في حسم الأمور كعادتها وحلّت خامسة.

التنس: أنس جابر تودع مبكرا!

وشهد اليوم الثاني من منافسات كرة المضرب لدى السيدات في أولمبياد طوكيو مفاجأتين كبريين، تمثلتا بخروج المصنفة أولى عالميا الأسترالية آشلي بارتي والتونسية أنس جابر إحدى المرشحات للمنافسة على اللقب من الدور الأول، على يد الإسبانيتين سارة سوريبيس تورمو وكارلا سواريس نافارو على التوالي.

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من جهتها عادت اليابانية المصنفة الثانية ناومي أوساكا إلى أرض الواقع بعد نفي طوعي، فعبرت بسهولة إلى الدور الثاني على حساب الصينية ساي سي جينغ في أولى مبارياتها منذ انسحابها الجدلي في بطولة فرنسا المفتوحة.

أول ميدالية "سكايت بورد" بالتاريخ الأولمبي

أصبح الياباني يوتو هوريغومي أول بطل أولمبي في رياضة السكايت بورد بعد أن خطف ذهبية مسابقة الشوارع الأحد. وحقق هوريغومي (22 عاما) مجموع 37.18 نقطة أمام البرازيلي كيلفن هوفلر الذي حصد الفضة (36.15) والأمريكي جاغر إيتون الفائز بالبرونزية (35.35).

وتم إدراج رياضة السكايت بورد في البرنامج الأولمبي للمرة الأولى عبر مسابقتين (شوارع ومنتزه) للرجال والسيدات. وتستعد أسطورة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز لبداية رحلتها، حيث قد تصبح أول سيدة منذ أكثر من نصف قرن تحتفظ بلقبها في المسابقة الكاملة.

وتنوي بايلز رفع عدد مجمل عدد ميدالياتها في الألعاب إلى تسع ذهبيات، معادلة الرقم القياسي للسوفييتية لاريسا لاتينينا أنجزته في 1956 و1960 و1964.

ويقود كيفن دورانت منتخب الولايات المتحدة لكرة السلة في مواجهة نارية مع فرنسا في الجولة الأول من دور المجموعات، فيما ترصد الدراجة الهولندية المخضرمة آنا فان در برغن، بطلة العالم مرتين، الذهب مجددا في سباق الطرق، بعد تتويجها في أولمبياد ريو 2016.

فرانس24/ أ ف ب

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