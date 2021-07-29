فيروس كورونا: فريق يوفنتوس في الحجر بعد أن إصابة لاعبه حمزة رفيعة بفيروس كورونا

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فريق يوفنتوس في الحجر بعد أن تعرض لاعبه حمزة رفيعة لفحص إيجابي.

أعلنت إدارة نادي يوفنتوس الايطالي لكرة القدم عن وضع جميع أفراد الفريق الأوّل في الحجر الصحي بعد أنّ جاءت نتيجة فحص فيروس كورونا الذي خضع له لاعبه التونسي حمزة رفيعة إيجابية.

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قررت إدارة نادي يوفنتوس الايطالي لكرة القدم وضع جميع أفراد الفريق الأوّل في الحجر الصحي بعد أن جاءت نتيجة فحص فيروس كورونا الذي خضع له لاعبه التونسي حمزة رفيعة إيجابية، كما أعلن النادي التوريني الخميس.

وأفاد بيان صادر عن نادي السيدة العجوز أنه"خلال الفحص الطبي الروتيني الذي يخضع له اللاعبون، تبين أن اللاعب حمزة رفيعة مصاب بـ’كوفيد-19‘".

وتابع: "يسمح الإجراء المتبع لجميع الأفراد الذين جاءت نتيجتهم سلبية أن يقوموا بتمارين عادية وخوض المباريات في ما بينهم لكنهم لا يستطيعون الاختلاط مع أحد من خارج المجموعة".

تجدر الإشارة إلى أن رفيعة (22 عاما) استدعي إلى صفوف الفريق الأول في الموسم الماضي بعد أن تدرج في الفئات العمرية للنادي الإيطالي الشمالي العريق.

فرانس24/ أ ف ب

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