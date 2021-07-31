أولمبياد طوكيو: اللجنة المنظمة تستبعد العداءة النيجيرية بليسينغ أوكاغباري بسبب المنشطات

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أصدرت وحدة نزاهة ألعاب القوى في أوليمبياد طوكيو 2021 بيانا السبت تعلن فيه استبعاد العداءة النيجيرية بليسينغ أوكاغباري من منافسات الأولمبياد بعد إخفاقها في اختبار المنشطات بعدما أظهرت اختباراً إيجابياً لهرمون النمو البشري. وتعد أوكاغباري أولى الحالات التي يتم استبعادها في هذه البطولة بعد استبعاد عشرة من زملائها الرياضيين النيجيريين من المشاركة في البطولة قبيل انطلاق المنافسات لنفس الأسباب.

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أعلن السبت مسؤولون في دورة الألعاب الأوليمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو عن استبعاد العداءة النيجيرية بليسينغ أوكاغباري من منافسات الأولمبياد بعد إخفاقها في اختبار المنشطات، لتكون أولى حالات التنشيط في منافسات المضمار والميدان بألعاب طوكيو.

وقالت وحدة نزاهة ألعاب القوى في بيان إن أوكاغباري، التي فازت بمجموعتها في التصفيات لسباق 100 م سيدات الجمعة، أظهرت اختباراً إيجابياً لهرمون النمو البشري. وقالت الوحدة إن الاختبار أجري في 19 تموز/يوليو، وتم إخطار العداءة بنتائجه في وقت مبكر السبت.

وحققت أوكاغباري حائزة الميدالية الذهبية في إحدى دورات ألعاب الكومنولث، في التصفيات زمناً قدره 11.05 ثانية الجمعة.

ويأتي هذا الاستبعاد، بعدما أعلنت وحدة النزاهة الخميس أن عشرة رياضيين نيجيريين كانوا من بين 18 متسابقاً منعوا من المشاركة في ألعاب طوكيو بعد فشلهم اختبارات المنشطات قبيل انطلاق المنافسات.

فرانس24/أ ف ب

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