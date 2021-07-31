طوكيو 2021: الرباع القطري فارس إبراهيم يحرز ذهبية وزن 96 كيلوغراما

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منح الرباع القطري فارس إبراهيم السبت بلاده أول ميدالية ذهبية أولمبية في تاريخها بتتويجه الجمعة في مسابقة رفع الأثفال وزن 96 كلغ في ألعاب طوكيو 2021. وبهذه الميدالية، رفع العرب حصادهم في طوكيو إلى سبع ميداليات. وينحدر فارس إبراهيم من عائلة رياضية، إذ مثل والده إبراهيم حسونة مصر ثلاث مرات في الألعاب الأولمبية.

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حقق الرباع القطري إبراهيم فارس الجمعة ثاني ميدالية ذهبية عربية في أولمبياد طوكيو، بعد تتويجه مسابقة رفع الأثقال وزن 96 كلغ.

وتفوق فارس (23 عاما) بمنافسات وزن 96 كلغ مسجلا مجموع 402 كلغ (177 خطفا و225 نترا) محققا رقما قياسيا أولمبيا، أمام الفنزويلي جيوفان فاينيا سانشيس (177 و210 كلغ)، والجورجي صاحب المركز الثالث أنتون بليسنوي (177 و210 كلغ).

وهذه الذهبية الأولى لقطر في تاريخها إلى جانب فضية معتز برشم في الوثب العالي (2016)، أحد المرشحين لنيل ذهبية في طوكيو، وأربع برونزيات في ألعاب القوى والرماية ورفع الأثقال.

وبذهبية الرباع القطري، حصد العرب حتى الآن سبع ميداليات: ذهبية للسباح التونسي الشاب أحمد الحفناوي في سباق 400 م حرة، فضية للأردني صالح الشرباتي في وزن -80 كلغ في التايكواندو، فضية التونسي محمد خليل الجندوبي في وزن -58 كلغ، برونزية المصري سيف عيسى في الوزن عينه، برونزية المصرية هداية ملاك في وزن -57 كلغ، فيما توج في الرماية المخضرم الكويتي عبدا لله الرشيدي مع برونزية السكيت للمرة الثانية تواليا.

وهذه المشاركة الثانية لإبراهيم فارس حسونة بعد أولمبياد ريو 2016 في وزن 85 كلغ، عندما حل في سن الثامنة عشرة في المركز السابع. وتأهل إلى الألعاب الحالية بعد إحرازه ذهبية وزن 96 كلغ في كأس قطر الدولية.

عائلة رياضية

وقال فارس"يشرفني إحراز ذهبية في هذه الألعاب. سعيد جدا لتقديم هذا الأداء المشرف".

تابع المتوج بالذهبية "تفوقنا عليهم في الخطف، ودخلنا مرتاحين في النتر. معسكر جورجيا وتمارين الوالد لعبا دورهما. نستعد لأولمبياد طوكيو منذ أربع سنوات".

وينحدر فارس من عائلة رياضية، فوالده إبراهيم حسونة مثل مصر في ألعاب 1984 و1988 و1992، وقد بدأ ممارسة هذه الرياضة بعمر التاسعة بإشراف والده.

وعن مقاربته هذه الرياضة، يقول فارس بطل العالم للناشئين في 2017 و2018 "يجب أن تفكر في كيفية التغلب على الأوزان وأن تكون أقوى منها".

فرانس24/ أ ف ب

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