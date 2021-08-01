طوكيو 2021 - مبارزة: منتخب فرنسا لسلاح الشيش رجال يحرز الميدالية الذهبية للفرق

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توج منتخب فرنسا لسلاح الشيش رجال بالميدالية الذهبية للفرق في المبارزة الأحد، ضمن فعاليات الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو حتى الثامن من أغسطس/آب. وكان المبارز الفرنسي رومان كانون قد منح بلاده قبل أسبوع أول ميدالية ذهبية في الأولمبياد في صنف مبارزة السيف.

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أحرز رجال فرنسا ذهبية سلاح الشيش للفرق في المبارزة الأحد، ضمن الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو حتى الثامن من أغسطس/آب.

وحاز منتخب روسيا على الميدلالية الفضية فيما حل المنتخب الأمريكي ثالثا وحصل على الميدالية البرونزية.

تغريدة الفدرالية الفرنسية للمبارزة EN PATRONS. L'équipe de France masculine de fleuret championne olympique ! 🔥🔥🔥🥇🇫🇷 @EquipeFRA #TokyoOlympics #MerciErwann pic.twitter.com/aTMDiB8SSW — Fédération Française d'Escrime (@ffescrime) August 1, 2021

والأحد الماضي، منح المبارز رومان كانون (24 عاما) فرنسا أول ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو، بعد تغلبه على نظيره المجري جيرجيلي سيكلوسي 15-10 في المباراة النهائية في مبارزة السيف.

وكانون الذي تم اختياره في اللحظة الأخيرة لدورة الألعاب هذه، توج المبارزة الفرنسية بأول لقب فردي لها منذ إنجاز بريس غيار في أثينا سنة 2004.

وضمن نتائج السبت عند السيدات، أحرزت الروسيات اللواتي يلعبن تحت راية محايدة، ذهبية منافسات الحسام للفرق في رياضة المبارزة، فيما عادت الفضية لمنتخب فرنسا وكانت البرونزية من نصيب سيدات كوريا الجنوبية.

فرانس24/ أ ف ب

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