طوكيو 2021: العداء المغربي سفيان البقالي يتوج بذهبية سباق 3 آلاف متر موانع

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حقق العداء المغربي سفيان البقالي حلمه في منح بلاده أول ميدالية ذهبية منذ دورة أثنيا 2004، بعد فوزه الاثنين بسباق 3 آلاف متر موانع في أولمبياد طوكيو. وكان العداء هشام القروج آخر من منح المغرب ذهبية في الألعاب، عندما توج في أثينا 2004 بذهيبتي 1500 و5 آلاف متر.

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أحرز العداء المغربي سفيان البقالي الاثنين الميدالية الذهبية لسباق 3 آلاف متر موانع في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو مانحا بلاده أول ميدالية ذهبية منذ أولمبياد أثينا 2004.

وقطع البقالي مسافة السباق في بزمن 8:08.90 دقائق. فيما نال الإثيوبي لاميشا غيرما الفضية (8:10.38 د) وأحرز الكيني بنجامين كيغن الميدالية البرونزية (8:11.45). وكان البقالي قد حل رابعا في أولمبياد ريو 2016 قبل أن يحرز فضية مونديال لندن 2017 وبرونزية 2019 في قطر.

وأكد البقالي (25 عاما) بهذا الفوز الآمال التي علقتها عليه المغرب ليعيدها إلى منصة التتويج في أم الألعاب، بعد إحرازه فضية مونديال لندن 2017 وبرونزية 2019 في قطر.

وكان العداء هشام القروج آخر من منح المغرب ذهبية في الألعاب، عندما توج في أثينا 2004 بذهيبتي 1500 و5 آلاف متر.

فرانس24/ أ ف ب

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