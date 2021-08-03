طوكيو 2021 - كرة اليد: مصر أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ نصف النهائي بعد فوزه على ألمانيا

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لاعبو مصر يحتفلون بفوزهم في مباراة ربع النهائي لكرة اليد على ألمانيا. طوكيو في 3 أغسطس/آب 2021.

تغلب المنتخب المصري لكرة اليد الثلاثاء على نظيره الألماني 31-26 في دورة طوكيو للألعاب الأولمبية، ليكون بذلك أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي المسابقة، ويضرب موعدا الخميس مع منتخب فرنسا الذي أخرج البحرين من الدورة بنتيجة 42-28.

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أصبحت مصر أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي مسابقة كرة اليد في الألعاب الأولمبية الصيفية، بعد فوزها على ألمانيا الثلاثاء 31-26 في دورة طوكيو.

وضربت مصر موعدا الخميس في نصف النهائي مع فرنسا التي تخطت البحرين بسهولة 42-28.

وشاركت مصر في ربع النهائي للمرة الثالثة، إثر مشوار مميز في الدور الأول شهد فوزها أربع مرات والخسارة مرة يتيمة أمام الدانمارك حاملة اللقب وبطلة العالم.

وتقدمت مصر 6-1 على بطلة العالم ثلاث مرات التي كانت حرمت العرب من دور الأربعة خلال النسخة الأخيرة في ريو دي جانيرو، حين هزمت قطر 34-22 في طريقها إلى المركز الثالث في المسابقة الأولمبية، علما بأنها أحرزت لقب 1936 على أرضها.

وامتلكت ألمانيا أفضلية واضحة في تاريخ مواجهاتها ضد مصر، حيث حققت الأخيرة فوزين فقط قبل إنجاز الثلاثاء وكانا في دور المجموعات في أتلانتا 1996 وسيدني 2000. وكانت أفضل نتيجة لها في الأولمبياد احتلالها المركزين السادس في أتلانتا الأمريكية والسابع في سيدني الأسترالية.

ورغم أن ألمانيا قلصت الفارق، إلا أن مصر احتفظت بفارق هدفين أو ثلاثة ثم أنهت الشوط الأول 16-12. وأبقى الفراعنة على تقدم مريح طوال الشوط الثاني وأنهوا اللقاء 31-26. وسجل للفائز علي زين ويحيى عمر (5)، يحيى الدرع ومحمد سند (4).

في المقابل، ودعت البحرين ربع النهائي بخسارتها أمام فرنسا 28-42. وفي هذا الصدد، صرح غيوم جيل مدرب فرنسا بطلة بكين 2008 ولندن 2012 "وصلنا إلى الحسم، إلى مكان إحراز الميداليات. ما يهم في الألعاب الأولمبية أن نكون ضمن هذه الدائرة".

وتابع المدرب الفرنسي "منذ بداية مغامرة هذا الجهاز الفني الجديد، طمحنا دوما للقب في طوكيو. لكن بين الطموح والواقع هناك الكثير من النزالات لتخطيها". وستخوض فرنسا في قاعة يويوغي نصف النهائي الرابع لها تواليا، وعلى غرار بكين 2008، تضم في صفوفها نيكولا كاراباتيتش، لوك أبالو وميكايل غيغو.

وكانت البحرين قد تأهلت بفوزها مرة يتيمة في الدور الأول مقابل خمس خسارات.

وخرجت الدانمارك حاملة اللقب وبطلة العالم فائزة من مواجهة جارتها النرويج وصيفتها في مونديال 2019 بنتيجة 31-25. وتلعب الدانمارك في المربع الأخير ضد إسبانيا التي انتزعت فوزا صعبا من السويد بطلة العالم أربع مرات الوصيفة في الأولمبياد في نسخ 1992 و1996 و2000 و2012 بنتيجة 34-33 (الشوط الأول 18-20).

فرانس24/ أ ف ب

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