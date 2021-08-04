طوكيو 2021 : الرباع معن أسعد يمنح سوريا أول ميدالية أولمبية منذ 2004 والمصارع "كيشو" يهدي مصر برونزية جديدة

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اكتفى الرياضيون العرب الأربعاء بتحقيق ميداليتين جديدتين من البرونز في أولمبياد طوكيو 2021 جاءتا عن طريق الرباع السوري معن أسعد في رفع الأثقال وزن 109 كيلوغرام، الذي حقق أول ميدالية أولمبية لبلاده منذ دورة أثينا 2004، والمصري "كيشو" في المصارعة اليونانية الرومانية وزن 67 كيلوغراما.

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حقق الرباع السوري الأربعاء معن أسعد ميدالية برونزية في وزن فوق 109 كيلوغرامات ضمن منافسات رفع الأثقال للرجال في أولمبياد طوكيو مانحا بلاده أول ميدالية في الدورة. فيما تمكن المصري محمد السيد إبراهيم "كيشو" من خطف برونزية المصارعة اليونانية الرومانية وزن 67 كيلوغراما.

ورفع أسعد (27 عاما) 190 كلغ خطفا و234 نترا (مجموع 424 كلغ)، ليحل ثالثا وراء الجورجي لاشا تالاخادزه والإيراني علي داودي.

وحطم الجورجي لاشا تالاخادزه رقمه القياسي العالمي ليفوز بالذهبية في هذا الوزن. حيث حقق تالاخادزه البالغ من العمر27 عاما 488 كيلوغراما في المجموع ليحطم رقمه القياسي البالغ 485 كيلوغراما والذي حققه في وقت سابق هذا العام. ونال الإيراني علي داوودي الفضية بعدما سجل 441 كيلوغراما.

برونزية جديدة لمصر

من جابنه، أحرز المصري محمد السيد إبراهيم "كيشو" برونزية المصارعة اليونانية الرومانية في أولمبياد طوكيو، بفوزه على الروسي تحت علم محايد أرتيم سوركوف بأفضلية النقاط 3-1.

واستهل "كيشو" البالغ 23 عاما مشواره الثلاثاء في ثمن نهائي وزن 67 كلغ بفوز على الكوري الجنوبي هانسو ريو 7-6، ثم تخطى الأرميني كارين أصلانيان في ربع النهائي بالنقاط (7-7). وفي نصف النهائي، كان قريبا من التأهل إلى مباراة اللقب وضمان فضية على الأقل بتقدمه على الأوكراني برفيز ناسيبوف، لكن الأخير قلب تأخره محققا الفوز 7-6.

وهذه ثالث ميدالية لمصر في الأولمبياد الحالي بعد برونزيتي التايكواندو لسيف عيسى (وزن -80 كلغ) وهداية ملاك (وزن -57 كلغ).

كما هي ثامن ميدالية لمصر في المصارعة اليونانية الرومانية، بعد ذهبية إبراهيم مصطفى للوزن الخفيف الثقيل في 1928، وفضية محمود حسن لوزن الديك وبرونزية إبراهيم عرابي لوزن خفيف الثقيل في 1948 وبرونزية عبد العال راشد لوزن الريشة في 1952 وفضية عثمان السيد لوزن الذبابة في 1960 ثم ذهبية كرم جابر في وزن 96 كلغ عام 2004 وفضية له في 84 كلغ عام 2012.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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