غوارديولا يستبعد تماما احتمال تعاقد مانشستر سيتي مع ليونيل ميسي

© كارل ريسين تصوير مشترك/ أ ف ب/ أرشيف

فاز مدرب مانشستر سيتي الإسباني جوزيب غوارديولا بتسعة ألقاب للدوري في كل من إسبانيا وألمانيا وإنكلترا.

صرح مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا في مؤتمر صحافي أنه ليس من الوارد أبدا تعاقد فريقه مع ليونيل ميسي الذي أعلن نادي برشلونة مساء الخميس مغادرته أحضان الفريق الكاتالوني. وكان غوارديولا قد أشرف على تدريب ميسي طيلة أربعة مواسم في برشلونة حالف النجاح خلالها الثنائي الذي أحرز عديد الألقاب المحلية والدولية. وأتم مانشستر سيتي عملية ضم صانع ألعاب أستون فيلا وقائده الدولي جاك غريليش في صفقة ضخمة ناهزت قيمتها 139 مليون دولار مما يجهض تقنيا إمكانية تعاقد مفترض مع الساحر الأرجنتيني.

إعلان اقرأ المزيد

استبعد مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم الإسباني بيب غوارديولا الجمعة إمكانية انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى فريقه بعد إعلان برشلونة المفاجئ رحيل قائده عن ملعب "كامب نو".

وأشرف غوارديولا على "البرغوث الصغير" في برشلونة لمدة أربعة أعوام ذهبية حصد خلالها الثنائي العديد من الألقاب وهيمن على الكرة المحلية والأوروبية، ما جعل اسم الفائز بالكرة الذهبية ست مرات يرتبط بانتقال محتمل إلى سيتي بعد صدمة الإعلان الخميس عن انتهاء مغامرته في "كامب نو".

وكان عقد المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 34 عاما، قد انتهى في حزيران/يونيو 2021، لكن بدا أنه عازم على توقيع صفقة جديدة قبل الإعلان المفاجئ عن رحيله.

ويأتي خبر رحيل ميسي عن كاتالونيا عقب إتمام سيتي صفقة قياسية محلية بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني (139 مليون دولار) لضم صانع ألعاب أستون فيلا وقائده الدولي جاك غريليش.

أصر غوارديولا في مؤتمر صحافي عقده عشية مباراة درع المجتمع أمام ليستر سيتي على أنه لا يدخل ضمن خططه الحالية مسألة إعادة لم شمله مع ميسي.

وقال مدرب بايرن ميونيخ السابق "في الوقت الحالي، ليس في أذهاننا (التعاقد مع ميسي)، قطعا لا".

وتابع "لقد أنفقنا 40 مليون جنيه إسترليني من خزينة النادي على جاك غريليش. سندفع 100 مليون، منها 60 مليونا حصلنا عليها في العام الماضي بعد بيع لاعبين شبان من أكاديمية سيتي وسنُحضر الرقم 10 لأننا كنا مقتنعين بجاك غريليش".

وأضاف "بدا الأمر وكأنه انتهى بشكل جيد من حيث استمرار ميسي مع برشلونة. في النهاية كانت مفاجأة للجميع، وأنا منهم بالطبع، لكني أعتقد أن (رئيس برشلونة جوان) لابورتا أوضح اليوم سبب ذلك".

وبالفعل، فقد خرج لابورتا صباح الجمعة للإعلان أمام وسائل الإعلام عن عدم قدرة برشلونة على الاحتفاظ بخدمات ميسي بسبب مشاكل مالية "مروعة" موروثة عن الإدارة السابقة.

وبالإضافة إلى سيتي، ترجح التوقعات دخول باريس سان جرمان الفرنسي على خط التعاقد مع النجم الأرجنتيني الفائز بأربعة ألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا و10 ألقاب في الدوري الإسباني في رحلته الطويلة مع برشلونة.

وتحدث غوارديولا عن العلاقة التي تربطه بميسي قائلا "العاطفة والأفعال المذهلة أن تكون أمام الفريق وأن تشاهد ما يمكنه فعله بالكرة، مع زملائه في مباراة كرة قدم، يوما بعد يوم، ومباراة تلو الأخرى، كان يصنع شيئا فريدا".

وتابع متوجها للأرجنتيني "يمكنني فقط أن أقول لك شكرا جزيلا لرفع برشلونة إلى مستوى آخر، لجعل برشلونة يهيمن على العالم خلال عقد معه ومع رفاقه. بالطبع أتمنى له في السنوات الأخيرة من مسيرته الأفضل ولن يتم نسيانه، وهذا مؤكد".

وختم "نأمل في يوم من الأيام أن نقول بشكل صحيح إنها أفضل مباراة اعتزال على الإطلاق. إنه يستحق ذلك لمساهمته في رفع هذا النادي لمستوى آخر ولكن إذا وصل لابورتا إلى هذه الحالة، فذلك لسوء الحظ لأن شخصا قبله لم يتصرف بشكل جيد" في إشارة إلى الرئيس السابق جوزيب ماريا بارتوميو.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك