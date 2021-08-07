طوكيو 2021: ‏‏تتويج جديد للمنتخب الأمريكي بلقب كرة السلة للرجال على حساب فرنسا

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لاعبو المنتخب الأمريكي يحتفلون بفوزهم على الفريق الفرنسي وإحراز الميدالية الذهبية في نهائي كرة السلة بأولمبياد طوكيو، 7 آب/أغسطس 2021.

فاز منتخب الولايات المتحدة لكرة السلة للرجال بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2021 بعد تغلبه في المباراة النهائية على نظيره الفرنسي بـ 87-82 السبت.

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حرمت الولايات المتحدة المنتخب الفرنسي من التتويج بأول ألقابه الأولمبية، حاصدة بدورها الرابع تواليا والسادس عشر في تاريخها، بعد فوزها في نهائي دورة طوكيو 87-82 السبت.

وفرنسا أقصت الولايات المتحدة من الدور ربع النهائي في بطولة العالم الأخيرة قبل أن تجدد الفوز عليها في دور المجموعات في طوكيو.

إلا أن محاولتها الأخيرة في مباراة القمة أحبطت لتكتفي بالفضية للمرة الثالثة في تاريخها، وهي أفضل نتيجة لها، بعد 1948 و2000 خلف الولايات المتحدة أيضا.

وقاد المخضرم كيفن دورانت الذي رفع رصيده الى ثلاث ذهبيات أولمبية بعد لندن 2012 وريو 2016، الفريق الأمريكي إلى الفوز بتسجيله 29 نقطة هي الأعلى في المباراة، إلى جانب 6 متابعات وثلاث تمريرات حاسمة.

فيما كان رودي غوبير وإيفان فورنييه الأفضل من جانب الخاسر مع 16 نقطة لكل منهما، وأضاف الأول 8 متابعات.

ومنذ أولمبياد برشلونة عام 1992، عندما توّج الـ"دريم تيم" حينها بالذهبية الأولمبية، لم تغب الولايات المتحدة عن المباراة النهائية للألعاب سوى مرة واحدة وكانت في نسخة أثينا عام 2004 عندما حلت ثالثة، وفازت بكل نهائي بلغته.

"إنه مميز"

وقال المدرب غريغ بوبوفيتش الذي حقق ذهبيته الأولى مع المنتخب بعد أن كان مساعدا في أثينا ومني بنكسة في بطولة العالم الأخيرة "نحن سعداء بهذا الفوز، تهانينا للمنتخب الفرنسي والمدرب، لديهم مجموعة رائعة من اللاعبين، نكن لهم الاحترام الكبير لذا الفوز كان رائعا".

وعن دورانت "ليس لاعبا مميزا لأنه موهوب بل للطريقة التي يتحضر فيها لكل مباراة والعلاقة التي يبنيها مع زملائه، يستمتع بالمباراة وينقل ذلك إلى اللاعبين الآخرين..وهذا ما يجعله مميزا".

ولم تفلت من الولايات المتحدة سوى أربع ذهبيات منذ إدراج كرة السلة للرجال في الألعاب الأولمبية عام 1936 (إحداها لمقاطعة الألعاب عام 1980 في موسكو).

قال دورانت الذي عادل كارميلو أنتوني بثلاث ذهبيات أولمبية، علما أنه تجاوزه في هذه الدورة ليصبح أفضل هداف في تاريخ المنتخب الأولمبي "هذا الفوز مميز لأننا مررنا بالكثير من الأمور. العديد من اللاعبين خاضوا الأولمبياد للمرة الأولى وهي تجربة جديدة للجميع. مع كوفيد والفقاعة، غياب الجماهير وكيف أن لم يتوقع أحد أن نخسر".

وقدمت فرنسا بطولة مثالية بتصدرها مجموعتها بالعلامة الكاملة قبل أن تقصي إيطاليا في ربع النهائي وسلوفينيا في دور الأربعة بسيناريو جنوني، فيما استفاقت الولايات المتحدة بعد الهزيمة الافتتاحية أمام "الديوك" وحققت أربعة انتصارات متتالية متخطية إسبانيا بطلة العالم في ربع النهائي وأستراليا قبل مباراة القمة.

وتأهلت فرنسا إلى المباراة النهائية عندما تصدى نيكولا باتوم في الثانية ما قبل الأخيرة لمحاولة كليمن بريبيليتش تحت السلة كانت كفيلة بمنح سلوفينيا بطاقة العبور.

فرانس24/ أ ف ب

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