كرة القدم: ميسي يودع برشلونة بالدموع ويقر بإمكانية انتقاله إلى باريس سان جرمان

© أ ف ب

الأرجنتيني ليونيل ميسي يبكي خلال مؤتمر صحافي أكد خلاله رحيله عن ناديه الأزلي برشلونة، 8 آب/ أغسطس 2021.

قال نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأحد إن هناك إمكانية للانتقال إلى فريق باريس سان جرمان بعد رحيله عن برشلونة. وجاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحافي عقده الأحد أعلن فيه عن نهاية عقده مع فريق برشلونة.

إعلان اقرأ المزيد

قال نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي الأحد في مؤتمره الصحافي إنه لم يحسم بعد مستقبله بعد الرحيل عن برشلونة، وباريس سان جرمان أحد الاحتمالات.

وأجهش بالبكاء في بداية المؤتمر الذي أعلن فيه رحيله نهائيا عن صفوف النادي الذي أمضى في صفوفه 20 عاما.

وصعد ميسي إلى المنصة وسط تصفيق الحاضرين قبل أن يجهش بالبكاء وبعد أن تمالك أنفاسه قال في مستهل حديثه "لم أتصور إطلاقا الرحيل عن برشلونة".

وكان عقد ميسي (34 عاما) مع النادي الكاتالوني قد انتهى في 30 حزيران/يونيو الماضي، وبعد أن توصل إلى اتفاق مع ناديه إلى توقيع عقد جديد، لم يتم اعتماده رسميا بسبب عراقيل اقتصادية وهيكلية تتعلق بقوانين الرابطة الإسبانية لكرة القدم.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك