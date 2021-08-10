كيف احتفل باريس سان جرمان بوصول ميسي إلى العاصمة الفرنسية؟

لم يتأخر نادي باريس سان جرمان الفرنسي في الاحتفال بوصول نجم كرة القدم العالمية ليونيل ميسي إلى العاصمة الفرنسية تمهيدا لتوقيع عقد مع الفريق، فنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يعرض الكرات الذهبية الست التي حصدها اللاعب الأرجنتيني وفي خلفيتها برج إيفل.

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سارع باريس سان جرمان الفرنسي بنشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفال بضم ليونيل ميسي وبدأ بعبارة "ميركاتو أبدايت"، أي تحديث في سوق الانتقالات، مع لقطات تظهر من بين أمور أخرى طائرة في السماء وست كرات ذهبية في خلفيتها برج إيفل، إضافة إلى القميص الأرجنتيني مع رقم 10 وشراب "المتة" الذي يحتسيه الأرجنتينيون، وقلم يوقع على ورقة، في إشارة إلى حسم مسألة توقيع نجم برشلونة السابق مع سان جرمان.

وحط النجم الأرجنتيني قرابة الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر بالتوقيت المحلي في مطار لو بورجيه مرتدياً قميصا كتب عليه "هنا باريس"، وحيا المشجعين الذين كانوا بانتظاره.

وقبل مغادرة مطار برشلونة-إل برات بصحبة زوجته وأطفاله الثلاثة في طريقه إلى العاصمة الفرنسية، أكد خورخي ميسي، والد أفضل لاعب في العالم ست مرات، أن نجله سيوقع الثلاثاء لسان جرمان.

نيمار أول المرحبين

وكان صديق ميسي وزميله السابق في برشلونة البرازيلي نيمار من أول المرحبين بالنجم الأرجنتيني بمنشور على إنستاغرام كتب فيه "اجتمعنا مجددا" في إشارة إلى الفترة التي أمضاها اللاعبان معا في النادي الكاتالوني بين 2013 و2017 قبل أن ينتقل النجم البرازيلي إلى نادي العاصمة الفرنسية في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

ويغادر ميسي برشلونة بعدما صدم النادي الكاتالوني عالم الساحرة المستديرة بإعلانه الخميس، وخلافا لما كان متفقا عليه بين الطرفين، عن عدم توقيع عقد جديد مع ابن الـ34 عاما بسبب قواعد سقف الرواتب الجديدة المفروضة من قبل رابطة الدوري الإسباني ولأن النادي لا يريد المخاطرة بميزانيته بحسب ما أفاد رئيسه جوان لابورتا.

فرانس24/ أ ف ب

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