ليونيل ميسي يتوصل لاتفاق مع باريس سان جرمان للانضمام إلى فريق العاصمة الفرنسية

ذكر موقع صحيفة ليكيب الفرنسية الرياضية المتخصصة أن أسطورة الأرجنتين اللاعب ليونيل ميسي توصل إلى اتفاق مع باريس سان جرمان لتعزيز صفوف فريق العاصمة الفرنسية وأنه سيصل إليها خلال ساعات. وأكد خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني الخبر لوسائل الإعلام في وقت لاحق.

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أكد والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الثلاثاء لوسائل الإعلام أن نجله سيوقع عقدا للانضام لنادي باريس سان جرمان الفرنسي وذلك تزامنا مع وصول أفضل لاعب في العالم ست مرات إلى مطار برشلونة-إل برات في طريقه الى العاصمة الفرنسية.

وقال خورخي ميسي الذي يتولى إدارة أعمال نجله، للقناة التلفزيونية الإسبانية "لا سيكستا": نعم، ليو سيوقع اليوم لباريس سان جرمان". وعندما سئل في المطار من قبل الصحافيين إذا كان ميسي سيوقع لاحقا الثلاثاء مع سان جرمان، أجاب "نعم".

ويأتي ذلك بعد أن أفادت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية في موقعها على الإنترنت الثلاثاء بأن اللاعب الأرجنتيني توصل لاتفاق للانتقال لصفوف النادي الباريسي ومن المقرر أن يصل إلى العاصمة الفرنسية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبعد القرار الصادم الذي صدر الخميس بعدم تجديد عقده الذي انتهى مع برشلونة الإسباني، كان سان جرمان الوجهة الأكثر احتمالا للنجم الأرجنتيني، لا سيما بعد تعاقد مانشستر سيتي الإنكليزي مع جاك غريليش مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

ويُعد ميسي، البالغ عمره 34 عاما والهداف التاريخي لكل من الأرجنتين وبرشلونة، أحد أعظم لاعبي العالم عبر العصور.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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