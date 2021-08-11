ميسي يؤكد أنه يسعى إلى إحراز الألقاب مع باريس سان جرمان والخليفي يعتبر وصوله يوما تاريخيا

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أعرب أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال المؤتمر الصحافي لنادي باريس سان جرمان الذي قدمه خلاله إلى الجمهور ووسائل الإعلام، عن سعادته البالغة للالتحاق بصفوف الفريق الفرنسي قادما إليه من برشلونة، وعبر عن أمله في الفوز بدوري أبطال أوروبا معه بعد أن سبق وتوج به مع برشلونة، في حين لا يزال باريس سان جرمان يلاحق هذا اللقب دون هوادة. ووصف رئيس النادي الباريسي ناصر الخليفي هذا اليوم "بالتاريخي والمذهل" مضيفا بأنه يثق في الإضافة التي سيقدمها ميسي للنادي وخصوصا الفوز "بالكثير من الألقاب".

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أفاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بأنه "سعيدٌ للغاية" بانضمامه إلى فريق باريس سان جرمان الفرنسي، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقِدَ الأربعاء في ملعب "بارك دي برينس" من أجل تقديمه لوسائل الإعلام والمشجعين.

وقال أفضل لاعب في العالم ست مرات "أتطلع للاجتماع بزملائي والطاقم، وأن أبدأ هذه المرحلة الجديدة"، مع باريس سان جرمان وأضاف بأنه لا يزال متعطشا للفوز بالمزيد من الألقاب خاصة دوري أبطال أوروبا. وكان ميسي قد توج بهذا اللقب القاري أربع مرات مع برشلونة الإسباني آخرها عام 2015.

وأبلغ ليونيل ميسي الصحافيين "لهذا أنا هنا. إنه ناد يتحلى بالطموح. يمكنك أن ترى أنه مستعد للقتال من أجل الفوز بكل شيء. حلمي الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى وأعتقد أن هنا المكان المثالي لتحقيق ذلك".

الخليفي: هذا اليوم "مذهل وتاريخي" للنادي الباريسي

ومن جانبه، قال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جرمان إنه يوم "مذهل وتاريخي" لتقديم ليونيل ميسي كلاعب في النادي.

وأضاف "بأن ميسي يجعل كرة القدم ساحرة وجميلة. ويتمتع بروح الانتصار. وواثق من أنه سيجلب للنادي الكثير من الألقاب".

فرانس24/ وكالات

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