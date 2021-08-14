السعودية تعين الألمانية ستاب مدربة لأول منتخب لكرة القدم النسائية في تاريخ البلاد

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مشجعات لفريق الهلال السعودي في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام السد القطري بالعاصمة الرياض، 22 تشرين الأول/أكتوبر 2019.

عينت السعودية الألمانية مونيكا ستاب مديرة فنية لأول منتخب للسيدات لكرة القدم للإشراف على إنشائه واختيار لاعباته. ورأت مديرة إدارة الكرة النسائية بالاتحاد السعودي لكرة القدم لمياء بهيان أن هذا التعيين يهدف لـ"إنشاء وتطوير وتنمية كرة القدم النسائية من أجل بناء هيكلة معتمدة ومستدامة لسنوات".

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تعيين الألمانية مونيكا ستاب مديرة فنية للمنتخب السعودي للسيدات. واعتبرت مديرة إدارة الكرة النسائية بالاتحاد لمياء بهيان أن هذا يمثل باكورة إنشاء وتطوير المنتخب الأول والذي سيتم تكوينه خلال الفترة المقبلة.

وأضافت في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أن المدربة الألمانية "سبق لها التعرف عن قرب على كرة القدم النسائية في المملكة، حيث اطلعت في كانون الأول/ديسمبر الماضي خلال دورة تدريبية على الفرق النسائية، وانبهرت من عدد الفتيات اللواتي يمارسن كرة القدم".

وأكدت بهيان أن هدف الإدارة إنشاء وتطوير المنتخب الأول للسيدات "وفي نفس الوقت إنشاء وتطوير وتنمية كرة القدم النسائية من أجل بناء هيكلة معتمدة ومستدامة لسنوات" لافتة إلى "الدور المهم الذي ستقوم به المدربة الألمانية في هذا الصدد".

وأشارت إلى أن ستاب بالتعاون مع الإدارة "ستقوم برحلات استكشافية في كل منطقة من مناطق المملكة وزيارة المدارس والأكاديميات، ولن يكون التركيز فقط على اختيار لاعبات للمنتخب الأول فقط، بل سيتم العمل على اختيار لاعبات لمنتخب 17 عاما".

ولفتت إلى أن ستاب ستتولى مسؤولية الإشراف الفني على مراكز التدريب الإقليمية، وذلك بحكم خبراتها، إذ ستكون مسؤولة عن تنفيذ المناهج التدريبية وتقييم المدربات واختيارهم.

وينطلق مركز التدريب الإقليمي في مدينة الرياض للفتيات الراغبات في ممارسة كرة القدم يوم 11 أيلول/سبتمبر المقبل، بتجارب أداء لمدة أسبوعين، للفتيات من أعمار 13 و15 و17 عاما والتي ستكون باكورة انطلاق المنتخبات السعودية.

وسبق لستاب (62 عاما) أن أشرفت على أينتراخت فرانكفورت الألماني ومنتخبي البحرين وقطر حتى عام 2017.

وتصل ستاب إلى السعودية مطلع الشهر المقبل، قبل أن تبدأ مهامها رسميا مع الاتحاد السعودي.

ومنذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد في السعودية، تتبع المملكة سياسة انفتاح اجتماعي تشمل إلغاء عدد من القيود التي كانت مفروضة على النساء، مثل قيادة السيارات والسفر إلى الخارج من دون مرافقة ولي أمرها. وتشارك النساء السعوديات بانتظام، ولو بأعداد قليلة، في النسخ الأخيرة من الألعاب الأولمبية الصيفية.

فرانس24/ أ ف ب

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