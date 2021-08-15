بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يهزم ستراسبورغ ويواصل حملة استعادة اللقب أمام ناظري ميسي

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(من اليسار) المدافع أشرف حكيمي، جورجينيو فينالدوم، الحارس جيانلويجي دوناروما، مدافع سيرجيو راموس، وليونيل ميسي، ملعب "بارك دي برينس". باريس في 14 أغسطس/آب 2021.

تغلب نادي باريس سان جرمان السبت على نادي ستراسبورغ برباعية نظيفة 4-2، أمام ناظري نجمه الجديد الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل حديثا من برشلونة الإسباني، ليواصل بهذا الفوز حملة استعادة اللقب من ليل، في أمسية كروية صاخبة لحساب المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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استكمل نادي باريس سان جرمان السبت بنجاح حملته الطامحة لاستعادة اللقب من ليل، بعد أن حقق فوزا كبيرا على ستراسبورغ 4-2 أمام ناظري نجمه الجديد الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل حديثا من برشلونة الإسباني، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورفع سان جرمان رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين في صدارة الترتيب مؤقتا بانتظار استكمال مباريات المرحلة الأحد، أمام نيس ولوريان مع 4 نقاط لكل منهما.

تغريدة باريس سان جرمان 🆕🎥



Revivez la présentation de nos 5⃣ recrues dans une ambiance incroyable 👏❤️💙



💎 #NewDiamondsInParis pic.twitter.com/N9x3eufimB — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 14, 2021

سان جرمان والأسماء الكبيرة

واتجهت الأنظار إلى ملعب "بارك دي برينس" الذي أصبح مسرح النجوم بامتياز بعد انضمام ميسي، فأصبح الفريق يعج بالأسماء الكبيرة مع وجود البرازيلي نيمار وكيليان مبابي. ونال النجم الأرجنتيني استقبالا صاخبا أثناء تقديمه مع جميع الوافدين الجدد من قبل الجماهير الفرنسية العائدة إلى حديقة الأمراء للمرة الأولى منذ 17 شهرا على خلفية الجائحة.

وتغيب الثنائي الضارب المؤلف من ميسي ونيمار عن تشكيلة النادي الباريسي، وتابعا معا اللقاء من المدرجات. كما لم يحضر البرازيلي ماركينيوس والأرجنتينيان لياندرو باريديس وأنخل دي ماريا الذين خاضوا نهائي كوبا أمريكا في 10 يوليو/تموز، إلى جانب الحارس الجديد جانلويجي دوناروما ولاعب الوسط ماركو فيراتي اللذين خاضا نهائي كأس أوروبا مع إيطاليا وتوجا على حساب إنكلترا، والمدافع الإسباني سيرخيو راموس المصاب.

ورغم العدد الهائل من الغيابات، لكن فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ينتظره مسؤولية كبيرة بعد التحاق ميسي، والتي تتمثل بالسعي إلى حصد كل الألقاب الممكنة وفي طليعتها لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزانة النادي.

ولم ينتظر سان جرمان طويلا لعرض عضلاته الهجومية فتمكن المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي من منح فريقه التقدم بعد مرور ثلاث دقائق من ضربة رأسية إثر تمريرة عرضية رائعة من السنغالي عبدو ديالو.

تغريدة اللاعب جيني وينالدوم Thanks for the warm welcome at Parc des Princes 🙏🏾❤️ And happy with the win tonight 💪🏾 #allezparis #PSGRCSA pic.twitter.com/HvKwGv0z21 — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) August 14, 2021

مبابي ومهرجان الأهداف

وساهم مبابي، الذي دارت التكهنات خلال الأونة الأخيرة فيما يخص إمكانية رحيله إلى ريال مدريد الإسباني، في تقدم فريقه بعد تسديدة عكسية ارتطمت بلاعب ستراسبورغ لودوفيتش أجورك مباشرة داخل مرمى فريقه (25)، لتحتسب بالنيران الصديقة. كما واصل الألماني يوليان دراكسلر مهرجان الأهداف بإضافة الثالث بعد لحظات معدودة ومن مجهود لبطل مونديال 2018 بعد أن ارتطمت كرته بأحد مدافعي الضيوف فتابعها الدولي الألماني داخل المرمى (27).

وخلال الشوط الثاني، هدأ إيقاع المباراة بعض الشيء، فاستفاد الضيوف من ذلك لتقليص النتيجة عن طريق مهاجم سان جرمان السابق كيفن غاميرو الذي انضم إلى ستراسبورغ هذا الصيف بصفقة لمدة عامين قادما من فالنسيا الإسباني (53).

وتابع الفريق الضيف الذي احتل المركز 15 الموسم الماضي صحوته اللافتة وتمكن من تقليص النتيجة عبر رأسية لأجورك الذي عوض هدفه العكسي، إثر تمريرة من ديميتري لينارد (64). إلا إن آمال ستراسبورغ تعرضت لنكسة بعد طرد لاعبه الغاني ألكسندر دجيكو إثر تدخله القوي من الخلف على إيكاردي ليرفع الحكم بوجهه البطاقة الصفراء الثانية (81).

وطمأن النادي الباريسي جماهيره بتسجيله الهدف الرابع إثر مجهود رائع من مبابي الذي راوغ دفاع الضيوف ومرر للبديل الإسباني بابلو سارابيا فتابع الكرة داخل المرمى (86).

صفعة موجعة لحامل اللقب

ووجه نيس ضربة قاسية لليل حامل لقب الدوري بعدما ألحق به هزيمة ثقيلة على أرضه برباعية نظيفة. ويدين نيس بفوزه إلى الدانماركي كاسبر دولبرغ صاحب هدفين (1 و64) والجزائري هشام بوداوي (5) وأمين غويري (45+4).

وتأتي خسارة ليل بعد بدايته المتعثرة عندما اكتفى بالتعادل أمام مضيفه ميتز 3-3 في المرحلة الافتتاحية الأسبوع الماضي، فيما تعادل نيس كذلك أمام رينس 1-1. وجاء وقع الخسارة قاس على ليل خاصة وأن المدرب كريستوف غالتييه الذي قاده إلى اللقب الموسم الماضي بات يشرف على نيس.

وانهار ليل الذي استهل الموسم بفوزه بكأس الأبطال على حساب باريس سان جرمان بنتيجة 1-صفر، دفاعيا حيث تلقت شباكه 7 أهداف في مباراتين، أي نحو ثلث الأهداف التي دخلت مرماه طوال 38 مرحلة في الموسم السابق (23).

فرانس24/ أ ف ب

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