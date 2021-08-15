كرة القدم: وفاة المهاجم الألماني غيرد مولر أحد أعظم لاعبي سبعينات القرن الماضي

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غيرد مولر (وسط) مسجلا هدفا لمنتخب ألمانيا الغربية في مرمى أستراليا خلال الدور الأول من كأس العالم 1974

توفي فجر الأحد المهاجم الأسطوري غيرد مولر "مدفعجي" الكرة الألمانية وأسطورة بايرن ميونيخ الذي أعلن الحداد على لاعب "كتب التاريخ" مع النادي كما مع المنتخب.

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أعلن نادي بايرن ميونيخ الذي وضعه غيرد مولر في قمة الكرة الأوروبية، وفاة المهاجم الأسطوري عن 75 عاما فجر الأحد، تاركا كرة القدم الألمانية والعالمية في حالة حداد بأفول نجم أحد أعظم لاعبي سبعينات القرن الماضي.

أعلن النادي البافاري خبر وفاة مهاجم "كتب التاريخ"، وقال رئيس بايرن هربرت هاينر في بيان إن "اليوم يوم حزين وأسود بالنسبة لنادي بايرن ميونيخ وجماهيره. غيرد مولر كان أعظم مهاجم على الإطلاق، شخصية كروية عالمية".

في موازاة ذلك، حول النادي موقعه الإلكتروني وشعاره على وسائل التواصل الاجتماعي إلى اللونين الأبيض والأسود، كعلامة حداد.

وكانت زوجة النجم الدولي أوشي قد كشفت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أن مولر "ينتقل ببطء في نومه إلى الحياة الآخرة"، وذلك عشية عيد ميلاده الـ75.

وكان يعاني مولر الذي فاز بألقاب محلية وأوروبية لا تحصى مع بايرن ميونيخ، بينها ثلاثة متتالية في كأس الأندية الأوروبية البطلة بين 1974 و1976، من مرض ألزهايمر ويعيش في دار رعاية متخصصة.

وروت زوجته حينها في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية إلى "أنه يقضي تقريبا 24 ساعة يوميا في الفراش، ونادرا ما يستيقظ للحظات. الأمر جميل عندما يفتح عينيه قليلا. يتمكن في بعض الأحيان من قول نعم أو لا بعينيه".

وكشفت "إنه هادىء ومسالم، لا أعتقد أنه يعاني. ينتقل ببطء في نومه إلى الحياة الآخرة".

وكان يملك مولر الذي توج مع بايرن بلقب الدوري الألماني أربع مرات وأحرز مع بلاده كأس أوروبا 1972، الرقم القياسي لعدد الأهداف في الدوري الألماني خلال موسم واحد (40 موسم 1971-1972)، إلى أن كسره في أيار/مايو الماضي المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

من عائلة الطبقة العاملة إلى عائلة أساطير الكرة

ولد مولر في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1945 في إحدى المدن الصغيرة في مقاطعة بافاريا من عائلة من الطبقة العاملة، اكتشف كرة القدم وهو في سن الحادية عشرة، وبدأ مباشرة في مركز قلب هجوم، ولم يبق طويلا حتى لاحظه كشافو بايرن ميونيخ، الذين قرروا فورا ضمه إلى فريق الأشبال وهو في سن السابعة عشرة.

ولُقب بـ"در بومبير" أي "المدفعجي". فلم يكن موهوبا ولا أنيقا، لكنه كان فعالا أمام المرمى، ويبقى من بين أفضل الهدافين في تاريخ الكرة المستديرة.

وخلال مسيرته الحافلة، سجل مولر 365 هدفا مع بايرن في الدوري الألماني خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي، وهو رقم قياسي لم يكسره أحد حتى الآن، إضافة إلى 68 هدفا في 62 مباراة دولية مع ألمانيا الغربية.

وبالمجمل، لعب مع بايرن 607 مباريات، سجل خلالها 566 هدفا في كل المسابقات.

وصرح الحارس السابق للمنتخب الألماني الإداري في بايرن ميونيخ أوليفر كان إن مولر "هو أحد أعظم أساطير بايرن، ولا يزال أداؤه لا مثيل له حتى يومنا هذا وسيظل إلى الأبد جزءا من التاريخ العظيم لبايرن وكرة القدم الألمانية".

وفي بيان مقتضب نُشر على تويتر، أشاد المنتخب الألماني بـ"المدفعجي".

وقال الاتحاد الألماني إنه "ينعي أحد أعظم لاعبي كرة القدم الألمان على مر العصور. ارقد بسلام غيرد مولر. قلوبنا مع زوجته وعائلته".

فرانس24/أ ف ب

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