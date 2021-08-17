كأس الأمم الأفريقية 2022: القرعة تضع الجزائر وتونس والمغرب ومصر في مجموعات مختلفة

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أفرزت عملية سحب قرعة كأس الأمم الأفريقية التي أجريت الثلاثاء في ياوندي عاصمة الكاميرون مجموعات متوازنة، وجنبت المنتخبات العربية مواجهة بعضها البعض. وجاءت مصر ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب نيجيريا، كما أن الجزائر تنتظرها مواجهة نارية ضد ساحل العاج في المجموعة الخامسة، أما المغرب سيقابل غانا في المجموعة الثالثة والتي يعد منتخبها أحد المنتخبات الأفريقية القوية.

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جنبت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2022 في كرة القدم التي أقيمت الثلاثاء في قصر المؤتمرات في ياوندي عاصمة الكاميرون المضيفة المنتخبات العربية القوية الوقوع في مواجهات بينها، فيما وضعت نيجيريا ومصر في مجموعة واحدة وهي الرابعة والجزائر حاملة اللقب وساحل العاج في المجموعة الخامسة، في أبرز مواجهات الدور الأول.

وجاء المغرب وغانا في المجموعة الثالثة التي ستضم أيضا جزر القمر والغابون. أما مصر، حاملة الرقم القياسي بعدد الانتصارات (7)، فستكون في الرابعة مع نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وقال حسام البدري مدرب مصر بعد القرعة أن "المجموعة التي وقع فيها منتخبنا إلى جانب نيجيريا وغينيا بيساو والسودان متوازنة وليست سهلة نظرا لتطور كل المنتخبات وامتلاكها مستويات وعناصر على أعلى مستوى".

وأكد أن لديه ثقة كبيرة في إمكانات وقدرات لاعبيه "لتخطي هذه المجموعة وتقديم مستويات جيدة ترضي طموحات الجماهير المصرية".

وتألفت المجموعة الخامسة من الجزائر حاملة لقب النسخة الأخيرة، إضافة إلى سييراليون، غينيا الاستوائية وساحل العاج.

ولم يذق منتخب "ثعالب الصحراء" بقيادة لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي رياض محرز طعم الخسارة منذ 27 مباراة وتحديداً منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018، حيث يبرز كمرشح محتمل للفوز بلقبه الثالث القاري.

للمزيد: عودة على أطوار سحب قرعة كأس الأمم الأفريقية

ويتجدد اللقاء بين الجزائر وساحل العاج، علماً أن الأخير هو المنتخب الوحيد الذي لم يتمكن حامل اللقب من قهره من النسخة الأخيرة للبطولة القارية وذلك في الدور ربع النهائي إثر التعادل 1-1 بعد تمديد الوقت ليفوز زملاء محرز بركلات الترجيح.

ويصنف الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" المباريات التي تحسم بركلات الترجيح رسميا على أنها تعادلات، علما أنها المرة الوحيدة التي احتاجت فيها الجزائر إلى سيناريو الركلات الترجيحية للتأهل في طريقها للفوز باللقب. وتلعب تونس في المجموعة السادسة الأخيرة إلى جانب كل من مالي وموريتانيا وغامبيا.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أقدم على تأجيل حفل سحب القرعة والذي كان من المقرر إقامته في 25 حزيران/يونيو الماضي على خلفية مشاكل لوجستية مرتبطة بفيروس "كوفيد-19، حيث تسببت الجائحة أيضاً في تأجيل موعد البطولة القارية التي كانت مقررة في 2021، لتقام من 9 كانون الثاني/يناير حتى 6 شباط/فبراير 2022.

وتوزعت المنتخبات الـ 24 المشاركة في النهائيات على ست مجموعات على أن يتأهل الاوّل والثاني مباشرة إلى الدور الثاني، ويرافقها أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

وهنا قرعة الدور الاوّل:

المجموعة الاولى: الكاميرون، بوركينا فاسو، إثيوبيا والرأس الأخضر

المجموعة الثانية: السنغال، زيمبابوي، غينيا ومالاوي

المجموعة الثالثة: المغرب، غانا، جزر القمر والغابون

المجموعة الرابعة: نيجيريا، مصر، السودان وغينيا بيساو

المجموعة الخامسة: الجزائر، سييراليون، غينيا الاستوائية وساحل العاج

المجموعة السادسة: تونس، مالي، موريتانيا وغامبيا

المجموعات التي أفرزتها عملية سحب قرعة كأس الأمم الأفريقية © إنفوغرافيك فرانس ميديا موند

فرانس24/ أ ف ب

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