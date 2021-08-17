عودة على أطوار سحب قرعة كأس الأمم الأفريقية 2022

الكاميرون تستضيف النسخة 33 من كأس الأمم الأفريقية 2022 التي يشارك فيها 24 منتخبا © أ ف ب

نص: فرانس24 تابِع 3 دقائق

تجرى مساء الثلاثاء بياوندي في الكاميرون قرعة كأس الأمم الأفريقية 2022 التي ستقام بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط. ويشارك في هذه النسخة للمرة الثانية 24 منتخبا، صنفت على أربعة مستويات. وستفرز هذه القرعة ست مجموعات. ويعتبر المنتخب الجزائري الفائز بالدورة السابقة المرشح الأكثر حظا للظفر بالنسخة الجديدة التي تعرف مشاركة قياسية للمنتخبات العربية، ما قد يسفر عن مواجهات نارية بينها. تابعوا على فرانس24 مباشرة أطوار القرعة.