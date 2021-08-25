باريس سان جرمان يرفض عرضا من ريال مدريد لضم المهاجم مبابي إلى النادي الملكي

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رفض باريس سان جرمان عرضا قيمته 160 مليون يورو من قبل ريال مدريد لضم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لصفوفه. وقال المدير الرياضي للنادي الباريسي الصفقة "غير كافية"، وإنه "كان موقفنا دوما الاحتفاظ بكيليان وتجديد عقده"، قبل أن يضيف "ولن نجبره على البقاء". ويحيط نوع من الغموض بخصوص موقف مبابي، الذي كان قال يوما في جواب على سؤال بهذا الشأن، إن "ما أريده هو الفوز". وتربطه بالنادي الملكي علاقة عاطفية تمتد حتى الصغر.

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"الريال يهاجم" لجلب مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي، هكذا عنونت إحدى الصحف الفرنسية، عارضة المبلغ المذهل لضم النجم الفرنسي إلى النادي الملكي، الذي قدر بـ160 مليون يورو، لكن النادي الباريسي عبر عن رفضه للعرض في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، معتبرا أن قيمة الصفقة 160 "غير كافية"، ومذكرا أن نادي العاصمة المملوك قطريا يتمنى "الاحتفاظ" بلاعبه.

وقال المدير الرياضي للنادي البرازيلي ليوناردو لوسائل إعلام بينها وكالة الأنباء الفرنسية: "كان موقفنا دوما الاحتفاظ بكيليان وتجديد عقده ولن نجبره على البقاء"، واصفا تصرف النادي الملكي بـ"غير المحترم، خاطئ وغير قانوني".

وفي حال لم يمدد مبابي عقده، فإن النادي يخاطر بمغادرة لاعبه الصيف المقبل من دون أي تعويض، بعدما أنفق 180 مليون يورو لشرائه من موناكو عام 2017.

في هذه الحالة، يمثل بيعه هذا الصيف آخر فرصة للنادي إذا أراد استرداد الأموال، رغم تعويله الآن على نمو الإيرادات مع وصول ميسي وفق الخبير الاقتصادي كريستوف لوبوتي.

"ريال مدريد يمكن أن يضم مبابي"

يتناقض العرض المبدئي للنادي الملكي مع التقشف السائد في الوسط الكروي. فقد صمد "البيت الأبيض" خلال فترة جائحة كورونا وقدم ميزانية لموسم 2020-2021 بفائض 800 ألف يورو.

ومع مغادرة راموس والفرنسي رافايل فاران إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي، خفض ريال أيضا جدول رواتبه.

في الوقت نفسه، جمع ما يقارب 75 مليون يورو من انتقالات المدافع الفرنسي إلى يونايتد، والنروجي مارتن أوديغارد إلى أرسنال.

وأكد رئيس الليغا خافيير تيباس لقناة "غول تي في" الإسبانية في أوائل حزيران/يونيو أن "ريال مدريد يمكن أن يضم مبابي. لكن عليه الاستغناء عن لاعبين آخرين"، معتبرا أن "وصول مبابي سيكون جيدا للغاية بالنسبة إلى لليغا".

وكتبت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية في صفحتها الأولى أن "ريال يهاجم"، مشيرة إلى المبلغ "المذهل جدا" للعرض المدريدي.

وكانت قناة "أر أم سي" أعلنت مساء الثلاثاء العرض المقدم من النادي الإسباني. لكن صحيفة "لو باريزيان" أشارت على غرار "ليكيب"، إلى أن سان جرمان رفض العرض.

وعنونت صحيفة "ماركا" الإسبانية": "هناك عرض من ريال: 160 مليونا"، في انسجام مع زميلتها "آس" التي تتوقع مفاوضات "صعبة".

"ما أريده هو الفوز"

قبل عام، بدأ باريس سان جرمان مناورات كبيرة لتمديد عقدي البرازيلي نيمار ومبابي، اللذين ينتهيان في حزيران/يونيو 2022.

لكن إذا أعطى البرازيلي موافقته في أيار/مايو على البقاء حتى عام 2025، فإن الفرنسي لم يعلن قراره بعد.

وقال مبابي لقناة "كانال بلوس" قبل بطولة كأس أوروبا "ما أريده هو الفوز، الشعور بأنني في مكان يمكنني أن أفوز فيه حقا، حيث يوجد مشروع متين من حولي".

سمعت إدارة سان جرمان تمنيات مبابي، وعليه ضمت المغربي أشرف حكيمي، والهولندي جورجينيو فينالدوم، والإيطالي جانلويجي دوناروما، والإسباني سيرخيو راموس، وأخيرا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الصيف الحالي.

كان رئيس النادي، القطري ناصر الخليفي قال في 11 آب/أغسطس أن "لا عذر لدى مبابي للقيام بشيء آخر غير البقاء" بعد وصول ميسي، فيما أشار المدرب الأرجنتيني للفريق ماوريسيو بوكيتينو إلى أن الفرنسي يتعامل "بهدوء" مع الشائعات حيال انتقاله.

علاقة عاطفية مع الريال

يرتبط مبابي عاطفيا بريال مدريد، إذ أنه كان من أشد المعجبين بالبرتغالي كريستيانو رونالدو قبل رحيله إلى يوفنتوس الإيطالي، وكان يعلق صوره في غرفته.

في عام 2012، اقترح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي آنذاك، على المهاجم الشاب البالغ من العمر 14 عاما أن يأتي ويقضي بضعة أيام في منشآت ريال مدريد.

قال مبابي عن تلك الحقبة في مقابلة مع "لوبسيرفاتور" في حزيران/يونيو الماضي "أراد (والديّ) أن أبدأ مسيرتي في فرنسا، وأن أحصل على تعليم فرنسي (...) والذهاب إلى إسبانيا، حتى لو مع زيدان، كان دولة أخرى وثقافة أخرى".

ومذاك الحين، يواصل ريال مدريد إرسال إشارات، آخرها من الألماني توني كروس الذي قال منتصف آب/أغسطس الحالي "ربما ينضم إلينا لاعب من باريس ...".

فرانس24/ أ ف ب

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