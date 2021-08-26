دوري أبطال أوروبا: سان جرمان سيلتقي سيتي ومواجهة ثأرية بين بايرن ميونيخ وبرشلونة

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كأس دوري أبطال أوروبا خلال قرعة دور المجموعات في إسطنبول، تركيا 26 آب/ أغسطس 2021.

أوقعت قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا التي أجريت الخميس في مدينة إسطنبول التركية مواجهات مثيرة بعضها ثأري، إذ سيواجه باريس سان جرمان الفرنسي مانشستر سيتي الإنكليزي، فيما وقع برشلونة الإسباني في نفس مجموعة بايرن ميونيخ الألماني، وسيتنافس أتلتيكو مدريد بطل الليغا مع ليفربول الإنكليزي.

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أسفرت قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا عن مواجهات مثيرة بين مانشستر سيتي الإنكليزي وباريس سان جرمان الفرنسي بقيادة نجمه الجديد ليونيل ميسي فيما يلتقي برشلونة الإسباني مع بايرن ميونيخ في مباراة ثأرية.

وفي المجموعة الأولى، حل سان جرمان مع سيتي في إعادة لنصف نهائي الموسم الماضي الذي حسمه رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

لكن هذه المرة سيكون الباريسيون مسلحين بالنجم الجديد الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سيلتقي مدربه القديم، وقد يواجه غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو في حال وقع لـ"سيتيزنس" في الأيام المقبلة وفق تقارير صحافية.

وأكمل عقد المجموعة الأولى لايبزيغ الألماني الذي سبق أن وصل إلى نصف نهائي نسخة 2019-2020، وكلوب بروج البلجيكي.

ولن تكون المهمة سهلة لبرشلونة الذي "تيتم" برحيل ميسي، إذ وضعته القرعة في المجموعة الخامسة مع بايرن حامل لقب 2020، ما يعيد للكاتالونيين ذكريات سيئة بالخسارة التاريخية المذلة أمام الكتيبة البافارية 8-2.

وفي المجموعة نفسها، حل كل من بنفيكا البرتغالي، ودينامو كييف الأوكراني.

رائحة الثأر

وبالنسبة لحامل اللقب تشلسي الإنكليزي، فإن خصمه الأصعب سيكون يوفنتوس الإيطالي في المجموعة الثامنة.

ومع رونالدو أو من دونه، يبقى فريق السيدة العجوز رقما صعبا ومرشحا قويا يجب على رجال الألماني توماس توخل التعامل معه، رغم منطقية التأهل السهل للفريقين بوجود زينيت سان بطرسبرغ الروسي ومالمو السويدي.

وستشهد المجموعة الثانية أيضا لقاء ناريا بين ليفربول وأتلتيكو مدريد بعد فوز "كولتشونيروس" في دور الـ16 من موسم 2019-20. وسيحاول بورتو البرتغالي وميلان الإيطالي العائد كسر التوقعات والترشيحات في هذه المجموعة الصعبة.

وتفوح رائحة الثأر أيضا من المجموعة السادسة، التي تشهد إعادة لنهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بين مانشستر يونايتد الإنكليزي وفياريال الإسباني، مع أتالانتا بيرغامو الإيطالي الصعب في المجموعة، إلى جانب يونغ بويز السويسري.

أما ريال مدريد الإسباني، فقد ورث مواجهة إنتر بطل إيطاليا مجددا، إلى جانب شاختار دونتسك الأوكراني وشريف تيراسبول المولدافي في المجموعة الرابعة.

أما بالنسبة لبطل فرنسا ليل، فقد نجا نسبيا مع إشبيلية الإسباني، وسالزبيرغ النمسوي، وفولفسبورغ الألماني.

وفي المجموعة الثالثة، سبورتينغ البرتغالي، بوروسيا دورتموند الألماني، أياكس أمستردام الهولندي، وبشيكتاش التركي.

وفيما يلي المجموعات كاملة:

المجموعة الأولى: مانشستر سيتي (إنكلترا)، باريس سان جرمان (فرنسا)، لايبزيغ (ألمانيا)، كلوب بروج (بلجيكا).

المجموعة الثانية: أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، ليفربول (إنكلترا)، بورتو (البرتغال)، ميلان (إيطاليا).

المجموعة الثالثة: سبورتينغ (البرتغال)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، أياكس أمستردام (هولندا)، بشيكتاش (تركيا).

المجموعة الرابعة: إنتر (إيطاليا)، ريال مدريد (إسبانيا)، شاختار دانييتسك (أوكرانيا)، شريف تيراسبول (مولدافيا).

المجموعة الخامسة: بايرن ميونيخ (ألمانيا)، برشلونة (إسبانيا)، بنفيكا (البرتغال)، دينامو كييف (أوكرانيا).

المجموعة السادسة: فياريال (إسبانيا)، مانشستر يونايتد (إنكلترا)، أتالانتا (إيطاليا)، يونغ بويز (سويسرا).

المجموعة السابعة: ليل (فرنسا)، إشبيلية (إسبانيا)، سالزبيرغ (النمسا)، فولفسبورغ (ألمانيا).

المجموعة الثامنة: تشلسي (إنكلترا)، يوفنتوس (إيطاليا)، زينيت سان بطرسبرغ (روسيا)، مالمو (السويد).

فرانس24/ أ ف ب

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