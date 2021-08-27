النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يجدد العهد مع مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس

بعد أن كانت كل المؤشرات تتحدث عن قرب انتقاله لغريمه سيتي، أعلن مانشستر يونايتد الإنكليزي عن توصل لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي لضم نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يعود للعب مع الشياطين الحمر بعد 12 عاما.

إعلان اقرأ المزيد

تغيرت وجهة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو داخل مدينة مانشستر من سيتي إلى غريمه اليونايتد الذي أعلن الجمعة أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره يوفنتوس الإيطالي، من أجل التوقيع مع نجمه السابق البرتغالي بعد 12 عام من رحيله عن "أولد ترافورد" إلى ريال مدريد الاسباني.

وجاء قي بيان للنادي "يسعد مانشستر يونايتد أن يؤكد أن النادي توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن انتقال كريستيانو رونالدو، بشرط استيفاء البنود الشخصية، التأشيرة والفحوصات الطبية".

وتابع "جميع من في النادي يتطلع للترحيب بعودة كريستيانو إلى مانشستر".

بهذا الإعلان، أنهى يونايتد تكهنات دامت قرابة 24 ساعة بدا فيها رونالدو أقرب للعودة إلى القسم الأزرق في المدينة الغريم مانشستر سيتي.

التفاصيل المالية حاسمة

وارتبط سيتي بالتعاقد مع البرتغالي لاسيما بعد أن أخفق في التعاقد مع المهاجم هاري كاين من توتنهام.

إلا أن مدرب يونايتد النرويجي أولي غونار سولشاير ألمح إلى أن النادي سيتقدم بعرض إلى يوفنتوس خلال المؤتمر الصحفي في وقت سابق من الجمعة على ضوء مباراة الفريق ضد مضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الثالثة من الدوري الأحد.

قال سولشاير الذي لعب الى جانب رونالدو قبل أن يعتزل في 2007 "كريستيانو هو أسطورة هذا النادي، إنه أفضل لاعب على مر العصور بالنسبة لي. لطالما تواصلنا بشكل جيد. أعرف أن برونو (فرنانديش) كان يتواصل معه أيضا. يعرف ما نشعر به تجاهه. إذا أراد الرحيل عن يوفنتوس، يعرف أننا هنا".

أشارت شبكة سكاي سبورتس اللإيطالية إلى أن يونايتد قدم عرضا بقيمة 28 مليون يورو (33 مليون دولار) إلى يوفنتوس، وسيوقع رونالدو عقدا لمدة عامين يتقاضى بموجبه 25 مليون يورو في الموسم.

وصل رونالدو إلى يونايتد في العام 2003 في سن الـ18 قادما من سبورتينغ وأمضى معه ستة مواسم، سجل خلالها 118 هدفا في 292 مباراة محققا لقب الدوري الممتاز ثلاث مرات وأول لقب له في دوري أبطال أوروبا عام 2008 قبل أن يضيف أربعة مع ريال مدريد، ليفوز عن العام ذاته بأول كرة ذهبية لأفضل لاعب في العالم قبل أن يحرز أربعا أيضا مع النادي الملكي

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك