الفرنسي بنجامان مندي مدافع مانشستر سيتي يودع السجن الاحتياطي متهما بالاغتصاب والاعتداء الجنسي

وضع مدافع مانشستر سيتي الإنكليزي الفرنسي بنجامان مندي رهن السجن الاحتياطي بعد عرضه الجمعة أمام القضاء على خلفية توقيف الشرطة له الخميس بعد اتهامه بارتكاب أربع جرائم الاغتصاب وتهمة أخرى واحدة بالاعتداء الجنسي، فيما قرر ناديه توقيفه إلى حين الانتهاء من التحقيق. وجاءت هذه التهم بناء على دعاوى تقدمت بها ثلاث مشتكيات أعمارهن أكثر من 16 عاما.

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يواجه اللاعب الفرنسي بنجامان مندي الذي يلعب كمدافع في صفوف مانشستر سيتي الإنكليزي، اتهامات بارتكاب أربع جرائم اغتصاب وجريمة اعتداء جنسي بين تشرين الأول/أكتوبر 2020 وآب/أغسطس 2021. وأودع مندي، الذي فاز مع فرنسا بكأس العالم 2018، السجن الاحتياطي بعد مثوله أمام محكمة تشيستر الجمعة.

وقالت شرطة تشيشاير في بيان الخميس إنه "تم توجيه الاتهام إلى بنجامان مندي (27 عاما)، أربع تهم بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي". وأضافت أن "التهم تتعلق بثلاث مشتكيات أعمارهن أكثر من 16 عاما، ويُزعم أنها حدثت بين تشرين الأول/أكتوبر 2020 وآب/أغسطس 2021".

من جهته، أعلن نادي مانشستر سيتي إيقاف مندي عن اللعب إلى حين انتهاء التحقيق، وقال سيتي في بيان إنه لن يدلي بأي تعليق آخر لأن الأمر يخضع لإجراءات قانونية. وكان مندي انضم لسيتي في 2017 قادما من موناكو الفرنسي مقابل 71 مليون دولار.

فرانس24/ أ ف ب/رويترز

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