الدوري الفرنسي: باريس سان جرمان يتغلب على مضيفه رينس بمشاركة نجمه الجديد ميسي

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النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يخوض أولى مبارياته مع باريس سان جرمان، 29 آب/ أغسطس 2021.

في أول مباراة يخوضها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق، تغلب باريس سان جرمان على مضيفه رينس 2-0 في المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي. وبدأ ميسي المباراة على دكة البدلاء قبل أن ينزل في الشوط الثاني مكان زميله السابق في برشلونة نيمار تحت تصفيق وترحيب الجماهير.

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تغلب باريس جرمان على مضيفه رينس الأحد في إطار الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي في مباراة شهدت مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأولى مع الفريق الباريسي. وسجل هدفي المبارة كيليان مبابي الساعي للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وشارك ميسي للمرة الأولى بقميص النادي الباريسي في الدوري الفرنسي عقب دخوله بديلا في الدقيقة 66 للبرازيلي نيمار .

ودخل نجم برشلونة الإسباني السابق تحت وابل من التصفيق من جماهير ملعب "أوغوست-ديلون"، بعد 3 دقائق من الهدف الثاني الشخصي للمهاجم كيليان مبابي الساعي للمغادرة إلى ريال مدريد الإسباني.

وتأتي مشاركة ميسي الأولى بعد ثلاثة أسابيع من انضمامه إلى سان جرمان قادما من برشلونة. وهي المباراة الأولى لميسي منذ اللقاء الأخير الذي انتهى بفوز منتخب الأرجنتيني بلقب كوبا أمريكا على حساب البرازيل المضيفة بنتيجة 1-صفر في 11 تموز/يوليو الماضي، أي قبل حوالي سبعة أسابيع.

وتابع المباراة من المدرجات حوالي 21 ألف مشجع، ورافق دخول ميسي إلى أرض الملعب تصفيق حار وهتافات كبيرة للنجم الأرجنتيني.

وسينتقل ميسي بعد المباراة للدفاع عن ألون منتخب بلاده والذي يستعد لمواجهة فنزويلا والبرازيل وبوليفيا ضمن تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

فرانس24/ أ ف ب

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