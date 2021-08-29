المحكمة الرياضية الدولية ترفض طعنا من رابطة الدوري الإسباني بشأن تسريح اللاعبين الدوليين

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مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة يحتفل مع رفاقه بالفوز على ألافيس خلال المباراة بينهما على ملعب منديسوروسا في فيتوريا في 14 آب/أغسطس 2021

في قرار رحبت به الفيفا، رفضت المحكمة الرياضية الدولية طعنا تقدمت به رابطة الدوري الإسباني بشأن تسريح اللاعبين الدوليين للمشاركة في تصفيات كأس العالم الأسبوع المقبل. ويعني هذا القرار حرمان أندية الليغا من لاعبيها اللاتينيين عند استئناف الدوري في 11 أيلول/ سبتمبر.

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ستكون الأندية الإسبانية مجبرة على السماح للاعبيها الدوليين بخوض تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم في سبتمبر/ أيلول المقبل بعد قرار من محكمة التحكيم الرياضية اليوم الأحد.

وكانت رابطة الدوري الإسباني تقدمت بطعن ضد الاتحاد الدولي (الفيفا) بسبب تمديد فترة المباريات الدولية لتصفيات كأس العالم ليومين، لأن ذلك سيعني أن اللاعبين المشاركين لن يكون بوسعهم اللعب مع أنديتهم عند استئناف المسابقة المحلية في 11 سبتمبر/ أيلول.

وقال الفيفا في بيان إنه يرحب بقرار المحكمة الرياضية.

فرانس24/ رويترز

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