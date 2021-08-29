ميسي "البعوضة" يخوض أولى مبارياته مع فريقه الجديد باريس سان جرمان

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ليونيل ميسي وقع مع باريس سان جرمان يوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021
ليونيل ميسي وقع مع باريس سان جرمان يوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021 © أ ف ب
نص: فرانس24 تابِع
10 دقائق

يخوض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مساء الأحد أول مباراة له مع فريقه الجديد باريس سان جرمان، وسيواجه فيها فريق نادي رينس بموجب ختام المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي. وتنتظر جماهير الفريق الباريسي بشوق التمتع باللمسات الجميلة "للبعوضة" على أرضية الملعب. وإضافة إلى ميسي، يلعب باريس سان جرمان هذه المقابلة مدججا بنجومه، وعلى رأسهم نيمار ومبابي الذي يقترب من الانتقال إلى ريال مدريد.

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يشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مساء الأحد لأول مرة في تشكيلة فريقه الجديد باريس سان جرمان، وذلك بعدما ضمه مواطنه المدرب ماوريسيو بوكيتينو إلى مجموعة الـ22 لاعبا، التي ستخوض مباراة أمام رينس في ختام المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ولم يشارك ميسي (34 عاما) في مباراتين خاضهما سان جرمان في الدوري المحلي منذ قدوم أفضل لاعب في العالم ست مرات إلى نادي العاصمة الفرنسية كلاعب حر، بعد مسيرة زاخرة مع برشلونة الإسباني بدأها قبل 21 عاما، وأحرز خلالها جميع الألقاب الممكنة.

ولن يكون ميسي اللاعب الوحيد الذي يتواجد في تشكيلة سان جرمان للمرة الأولى هذا الموسم، بل سيكون إلى جانبه زميله السابق في برشلونة وصديقه البرازيلي نيمار، الذي غاب أيضا عن المباراتين الأوليين كي يحظى بمزيد من الراحة بعد مشاركته مع بلاده في بطولة كوبا أمريكا، حيث وصل إلى النهائي وخسر أمام ميسي ورفاقه بالذات.

وإلى جانب ميسي ونيمار، سيلعب كيليان مبابي ربما مباراته الأخيرة مع نادي العاصمة في ظل الحديث عن إمكانية رحيله إلى ريال مدريد الإسباني، الذي تقدم بعرض قدره 160 مليون يورو (نحو 188 مليون دولار) لضم بطل العالم البالغ 22 عاما، لكن نادي العاصمة رفضه ما دفع النادي الملكي إلى رفعه لـنحو 180 مليون يورو بحسب معلومات صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية.

 

فرانس24/ أ ف ب

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