كرة القدم: اختتام "الميركاتو" الصيفي بعودة غريزمان إلى أتلتيكو.. وبقاء مبابي بصفوف باريس سان جرمان

انتهى مسلسل انتقال مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي إلى نادي ريال مدريد مع اختتام سوق الانتقالات الصيفية "الميركاتو" ليل الثلاثاء-الأربعاء. وبدا وضحا أن نادي العاصمة الفرنسية رفض عرض نظيره في العاصمة الإسبانية والتي قالت بعض وسائل الإعلام إن قيمته بلغت 200 مليون يورو، لكن من دون تأكيد من أي طرف. بالمقابل، أنهى مانشستر يونايتد إجراءات ضم كريستيانو رونالدو قادما من يوفنتوس مقابل نحو 25 مليون يورو، فيما عاد الفرنسي أنطوان غريزمان إلى فريقه السابق أتلتيكو مدريد قادما من برشلونة.

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مع إقفال باب سوق الانتقالات الصيفية "ميركاتو"، اتضح أن المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي سيبقى في صفوف باريس سان جرمان لموسم خامس، على الرغم من رغبته في الرحيل وعرض ريال مدريد البالغ 180 مليون يورو.

وكانت وسائل الإعلام الرياضية في فرنسا وإسبانيا أشارت أن المفاوضات بين الناديين قد توقفت. وبالتالي لم يتمكن ريال مدريد من إقناع باريس سان جرمان بفكرة التخلي عن مهاجمه البالغ 22 عاما حيث وضع بداية على طاولة المفاوضات مبلغاً قدره 160 مليون يورو قبل أن يرفع في عرض ثان المبلغ إلى 180 مليونا (170 + 10 مكافآت) . وأكد النادي الباريسي أن الشروط الموضوعة للتخلي عن مبابي لم تتحقق.

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وبالتالي سيبقى مبابي، والذي ينتهي عقده مع "بي إس جي" في حزيران/يونيو 2022، هذا العام في باريس. وقد تعاقد النادي الملكي الثلاثاء مع فرنسي آخر هو لاعب وسط رين إدواردو كامافينغا.

ميسي، راموس، حكيمي...

وكان باريس سان جرمان قد سجل وصول العبقري الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوفه بعد 21 عاما قضاها في برشلونة. وأشعل "البرغوث" الصغير قلوب الجماهير مع كل ظهور له، وكاد أن ينسي التعاقدات الأخرى هذا الصيف مع وصول قائد ريال مدريد سيرخيو راموس والهولندي جورجينيو فينالدوم والحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما في صفقات انتقالات حرة، إضافة إلى الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي من بطل الدوري الإيطالي إنتر مقابل 60 مليون يورو.

ولم تقف الأندية الإسبانية الأخرى مكتوفة الأيدي، بل أجرت تعاقدات هامة وأبرزها في برشلونة الذي عزز هجومه بالأرجنتيني سيرخيو أغويرو والهولندي ممفيس ديباي، ودفاعه بالشابين إيريك غارسيا والبرازيلي إيمرسون.

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وفي الساعات الأخيرة من "الميركاتو"، سجل أتلتيكو مدريد بطل الموسم الماضي عودة لاعبه السابق المهاجم الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان، معارا من برشلونة. وكان أتلتيكو قد تعزز بلاعب الوسط الأرجنتيني رودريغو دي بول من أودينيزي الإيطالي، المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا من هرتا برلين الألماني، والحارس الفرنسي بنجامان لوكومت على سبيل الإعارة من موناكو من أجل أن يؤمن المساندة للحارس الأساسي السلوفيني يان أوبلاك.

كريستيانو رونالدو يحيي مدربه السابق أليكيس فيرغوسون

في إنكلترا، باتت عودة كريستيانو رونالدو إلى ناديه السابق مانشستر يونايتد رسمية الثلاثاء مع إعلان "الشياطين الحمر" إنجاز الإجراءات النهائية، في عملية انتقال قد تعود على يوفنتوس الإيطالي بما يصل إلى 23 مليون يورو (27 مليون دولار).

وقال نادي "الشياطين الحمر" في بيان إنه "يسر مانشستر يونايتد أن يؤكد توقيع كريستيانو رونالدو على عقد لمدة عامين مع خيار التمديد لعام آخر". وكان رونالدو قد وصل إلى يونايتد في العام 2003 وهو في سن الـ18 قادما من سبورتينغ وأمضى معه ستة مواسم، سجل خلالها 118 هدفا في 292 مباراة محققا لقب الدوري الممتاز ثلاث مرات وأول لقب له في دوري أبطال أوروبا عام 2008 قبل أن يضيف أربعة مع ريال مدريد، ليفوز في العام ذاته بأول كرة ذهبية لأفضل لاعب في العالم قبل أن يحرز أربع أيضا مع النادي الملكي.

وتعاقد البرتغالي مع "السيدة العجوز" في العام 2018 بعدما سجل 450 هدفا في 438 مباراة خلال تسعة مواسم مذهلة في العاصمة الإسبانية، محققا لقب دوري الأبطال أربع مرات.

"لا أطيق الانتظار للعب مرة أخرى في أولد ترافورد، لرؤية الجماهير مرة أخرى"

ونقل يونايتد عن رونالدو قوله في البيان إنه "كان لمانشستر يونايتد دائماً مكانة خاصة في قلبي، وقد غمرتني كل الرسائل التي تلقيتها منذ الإعلان يوم الجمعة. لا أطيق الانتظار للعب مرة أخرى في أولد ترافورد، في ملعب مزدحم، لرؤية الجماهير مرة أخرى".

ومن المرتقب أن يلعب رونالدو مباراته الأولى مع مانشستر أمام نيوكاسل يونايتد في 11 أيلول/سبتمبر. وكتب عبر صفحته على إنستاغرام أن "التاريخ كتب في الماضي، وسيُكتب التاريخ مرة أخرى! أعطيكم كلمتي! أنا هنا! لقد عدت إلى حيث أنتمي! لنحقق ذلك مرة أخرى!".

وسبق أن لعب المدرب السابق أليكس فيرغوسون دورا كبيرا في إقناع البرتغالي بالعودة إلى النادي. وقال الأخير: "سير أليكس، هذه من أجلك".

جاك غريليش من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي مقابل 105 ملايين يورو

تعاقد يونايتد أيضا مع زميل رونالدو السابق في ريال مدريد الفرنسي رافايل فاران لتعزيز دفاعه، وخصص 73 مليون جنيه إسترليني لضم الجناح الإنكليزي جايدون سانشو البالغ من العمر 21 عاما من بوروسيا دورتموند الألماني، في مسعاه للفوز بأول لقب في الدوري منذ 2013. لم يفز العملاق الإنكليزي أيضا بدوري أبطال أوروبا منذ العام 2008، عندما سجل رونالدو في النهائي ضد تشلسي في موسكو.

وعامة، نشطت الأندية الإنكليزية في سوق الانتقالات إذ حصل سيتي حامل اللقب على جاك غريليش من أستون فيلا (105 ملايين يورو). أما تشلسي بطل دوري الأبطال، فاستعاد لوكاكو مقابل 115 مليون يورو، فيما ركز ليفربول جهوده على التمديد لنجومه الحاليين (الحارس البرازيلي أليسون بيكر، المدافعون الهولندي فيرجيل فان دايك والإسكتلندي أندي روبرتسون وترينت ألكسندر-أرنولد ولاعب الوسط البرازيلي فابينيو)، وعزز دفاعه بالفرنسي إبراهيما كوناتيه من لايبزيغ مقابل 36 مليون يورو، بينما خسر جهود لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم، والسويسري شيردان شاكيري لصالح ليون.

إيطاليا تخسر رونالدو ولوكاكو وحكيمي

في إيطاليا، لم تكن خسارة رونالدو الضربة الوحيدة للدوري المحلي، إذ ترافق رحيله مع انتقال البلجيكي روميلو لوكاكو من إنتر البطل إلى فريقه السابق أيضا تشلسي. وبسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي ومالكوه الصينيون، تخلى إنتر أيضا عن النجم المغربي أشرف حكيمي لصالح باريس سان جرمان، فيما خسر جاره اللدود ميلان حارسه جانلويجي دوناروما لصالح نادي العاصمة الفرنسية أيضا.

وتعاقد يوفنتوس مع نجم وسط ساسوولو مانويل لوكاتيلي على سبيل الإعارة، على أن يضمه نهائيا الصيف المقبل، كما سيفعل أيضا في صفقة استعادة مهاجمه الشاب مويز كين الذي دافع عن ألوان "بي إس جي" الموسم الماضي.

فرانس24 / أ ف ب

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