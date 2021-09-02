تصفيات مونديال 2022: البوسنة تفاجئ فرنسا والدانماراك تتألق ورونالدو يدخل التاريخ

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سجل كريستيانو رونالدو هدفين في وقت متأخر ليضمن فوز البرتغال على جمهورية إيرلندا، ضمن التصفيات الأوروبية لكأس العالم 2022.

ضمن التصفيات الأوروبية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، فاجأ منتخب البوسنة نظيره الفرنسي، في عقر داره، بأدائه الهجومي المميز. وعلى الرغم من التعادل 1-1 إلا أن خيبة الأمل طغت على مشاعر أبطال العالم الذين أنهوا المبارة بعشرة لاعبين فقط. بينما تابع المنتخب الدانماركي مسيرته محققا فوزه الرابع على التوالي عقب انتصاره على إسكتلندا 2-صفر. أما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فقد حطم الأربعاء الرقم القياسي العالمي في عدد الأهداف الدولية ليسطر بذلك اسمه من ذهب في تاريخ الساحرة المستديرة.

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تتوالى مفاجآت التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقام العام المقبل في قطر، فقد كان البرتغالي كريستيانو رونالد الأربعاء حديث الصحف الرياضية بعد أن أخفق في تسجيل ركلة جزاء منتخبه أمام إيرلندا.

لكن الدون لا يعرف المستحيل فقد عوض إهداره لركلة جزاء بأفضل طريقة ممكنة، عندما سجل هدف التعادل من كرة رأسية إثر تمريرة عرضية متقنة من غونسالو غيديش (89)، وبل وذهب إلى أبعد من ذلك في إثبات طينته النادرة بتسجيله هدفه الشخصي الثاني مهديا بلاده النقاط الثلاث برأسية أخرى من تمريرة جواو ماريو (90+6)، ليصبح بذلك الهداف التاريخي للمنتخبات. وحصد المنتخب البرتغالي 10 نقاط بعد فوزه على إيرلندا 2-1 ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى.

تعثر أبطال العالم

استأنف المنتخب الفرنسي مشواره في التصفيات بتعادل مخيب في عقر داره أمام البوسنة 1-1 وذلك في أول مباراة بعد خيبة أمله الأخيرة في بعد خيبة كأس أوروبا عندما ودع ثمن النهائي.

ولم تأتِ المباراة كما يشتهي أبطال العالم، إذ تمكن البوسنيون من خطف التقدم عن طريق المهاجم المخضرم إدين دجيكو المنتقل حديثا إلى صفوف إنتر ميلان بطل إيطاليا (36).

لم تدم فرحة الضيوف طويلا، إذ تمكن أنطوان غريزمان العائد إلى فريقه السابق أتلتيكو مدريد الإسباني على سبيل الإعارة من برشلونة من إدراك التعادل بمساعدة من دجيكو نفسه، إذ فيما كان يحاول الأخير إبعاد الكرة برأسه ارتطمت بظهر غريزمان لتكمل طريقها نحو المرمى بينما عجز الحارس البوسني إبراهيم سيهيك عن التصدي لها.

وتلقى أصحاب الأرض ضربة كبيرة في مستهل الشوط الثاني عندما طرد مدافع إشبيلية الإسباني جوليوس كوندي بعد تدخل عنيف على سياد كولاسيناك ليشهر الحكم بطاقة صفراء في بادئ الأمر، لكنها تحولت إلى حمراء بعد لحظات إثر العودة إلى تقنية الحكم المساعد (في أيه آر) ليُجبر أبطال العالم على إكمال المباراة بعشرة لاعبين. وأجبر كولاسيناك بسبب هذا التدخل على ترك الملعب من دون أن يتمكن من إكمال اللقاء.

وسعى الفرنسيون على الرغم من النقص العددي إلى الضغط من أجل خطف هدف الفوز، لكن من دون جدوى. وسيكون رجال المدرب ديدييه ديشان مطالبين بعرض أفضل في العاصمة كييف عندما يواجهون أوكرانيا في مباراة مهمة للابتعاد في الصدارة السبت.

وعززت فرنسا موقعها في الصدارة برصيد ثماني نقاط وأبقت على فارق الأربع نقاط أمام مطاردتها المباشرة أوكرانيا التي تعثرت أمام مضيفتها كازاخستان 2-2، فيما أصبح رصيد البوسنة نقطتين في المركز الرابع خلف فنلندا التي تتقدم بفارق الأهداف إلا أنها تملك مباراة أقل. وتحتل كازاخستان المركز الخامس والأخير بنقطتين أيضا.

الدانمارك وسلسلة من النجاحات

وتابعت الدانمارك مشوارها الرائع بفوزها على ضيفتها إسكتلندا 2-صفر، فيما خيبت هولندا بقيادة مدربها الجديد القديم لويس فان غال الآمال بتعادلها مع مضيفتها النرويج 1-1، وسقطت فرنسا بالنتيجة ذاتها أمام ضيفتها البوسنة، فيما واصل كريستيانو رونالدو صناعة التاريخ بتحطيمه الرقم القياسي العالمي في عدد الأهداف الدولية.

وضربت الدانمارك بقوة في بداية المباراة وحسمت نتيجتها بهدفين في دقيقة واحدة، الأول عبر لاعب وسط فالنسيا دانيال فاس بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة من لاعب وسط توتنهام الإنكليزي بيار إميل هويبرغ (14)، قبل أن يضيف مدافع أتالانتا الإيطالي يواكيم ميهيلي الهدف الثاني بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة من جناح سمبدوريا الإيطالي ميكل دامسغارد .

وهو الفوز الرابع على التوالي للدانمارك مفاجأة كأس أوروبا هذا الصيف عندما بلغت دور الأربعة قبل أن تخرج على يد إنكلترا الوصيفة 1-2 بعد التمديد.

وعززت الدانمارك موقعها في الصدارة برصيد 12 نقطة وباتت تبتعد بفارق خمس نقاط عن أقرب مطارديها إسرائيل الفائزة على مضيفتها جزر فارو برباعية نظيفة سجلها مهاجم إيندهوفن الهولندي إيران زاهافي (12 و44 و90) ومؤنس دبور (52)، والنمسا التي تغلبت على مضيفتها مولدافيا بهدفين نظيفين سجلهما لاعب وسط هوفنهايم الألماني كريستوفر باومغارتنر (45) وعملاق بولونيا الإيطالي ماركو أرناتوفيتش (90).

وهو الفوز الثاني على التوالي لإسرائيل بعد خسارة وتعادل، فيما استعادت النمسا توازنها بعد خسارتها أمام الدانمارك في الجولة الثالثة، فحققت فوزها الثاني في التصفيات.

المنتخب البرتقالي يحيد عن سكة الانتصارات

واستهل المدرب لويس فان غال ولايته الثالثة على رأس منتخب بلاده هولندا بتعادل مخيب أمام مضيفته النرويج 1-1 الأربعاء في أوسلو.

وكانت هولندا تعقد آمالا كبيرة على فان غال لإعادة المنتخب البرتقالي إلى سكة الانتصارات بعد خيبة كأس أوروبا عندما خرجت من ثمن النهائي ما أدى إلى استقالة مدربها فرانك دي بور، لكن النرويج وقفت سدا منيعا أمام ضيوفها وفرضت عليهم التعادل.

وبكرت النرويج بالتسجيل عبر نجمها الواعد هداف بوروسيا دورتموند الألماني إرلينغ هالاند بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة اثر تمريرة من ستيفان ستراندبرغ (20).

لكن هولندا نجحت في إدراك التعادل عبر لاعب وسط أياكس أمستردام دافي كلاسن بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة إثر تمريرة من لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي جورجينيو فينالدوم (36).

وجاء تعادل الهولنديين بعد فوزين متتاليين عقب خسارة الجولة الأولى أمام تركيا فرفعوا رصيدهم إلى سبع نقاط في المركز الثاني ولحسن حظهم أن الأتراك المتصدرين سقطوا في فخ التعادل بالنتيجة ذاتها أمام ضيفتهم مونتينيغرو، فبقي الفارق بينهما نقطة واحدة.

فرانس24/ أ ف ب

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