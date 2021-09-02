تصفيات مونديال 2022: انتصار للسنغال وفوز باهت للفراعنة ولقاء منتظر للمغرب أمام السودان

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افتتاح استاد الريان الذي يتسع لـ 40 ألف متفرج، الدوحة، قطر، 22 أبريل/ نيسان 2015

مع انطلاق صافرة بدء أولى مباريات المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 في كرة القدم، توجهت أنظار عشاق المستديرة إلى منتخباتهم في محاولة لتصور أداء اللاعبين وخطط المدربين في المراحل القادمة. واستطاعت السنغال الأربعاء تحقيق فوز ثمين على ضيفتها توغو 2-صفر، بينما عانى منتخب الفراعنة، الذي استضاف أنغولا، في تحقيق الفوز عليها، لولا هدف اللاعب "أفشة" في الدقيقة الخامسة. ويترقب عشاق أسود الأطلس مباراتهم الخميس أمام السودان في الرباط ضمن المجموعة التاسعة.

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ضمن المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 في كرة القدم، استهلت السنغال، وصيفة بطلة القارة السمراء 2019، مشوارها، بفوز ثمين على ضيفتها توغو 2-صفر الأربعاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة. وتلتقي ناميبيا مع الكونغو الخميس في ختام الجولة الأولى.

كيف تتم عملية التصفيات؟

تشهد المرحلة الثانية من التصفيات مشاركة 40 منتخبا وزعت على 10 مجموعات من أربع منتخبات يلعبون فيما بينهم جولات ذهاب وإياب. وتتأهل المنتخبات العشرة المتصدرة إلى الدور النهائي حيث سيتم تحديد المواجهات الخمس التي تلعب بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الفائزون الخمسة مباشرة الى مونديال قطر 2022.

فوز باهت للفراعنة

وفي المجموعة السادسة، حقق المنتخب المصري فوزا صعبا على ضيفه الأنغولي 1-صفر بملعب الدفاع الجوي في القاهرة سجله لاعب وسط الاهلي محمد مجدي "أفشة" في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء.

وكادت أنغولا تدرك التعادل عندما تلقى فابيو آبرو كرة داخل المنطقة فراوغ محمود حمدي الونش وسددها بجوار القائم الايمن (8).

مصر تتقاسم صدارة المجموعة السادسة مع ليبيا

وتتقاسم مصر صدارة المجموعة مع ليبيا التي قلبت الطاولة على ضيفتها الغابون وتغلبت عليها 2-1 في بنغازي.

وبكرت الغابون بالتسجيل عبر أندريه بوكو في الدقيقة 11، لكن ليبيا أدركت التعادل بعد 16 دقيقة عبر المدافع علي سلامة، قبل أن يخطف المدافع الاخر سند الورفلي هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة.

وفي الجولة الثانية، تحل مصر ضيفة على الغابون الاحد المقبل، وليبيا على أنغولا الثلاثاء المقبل.

لقاء منتظر لأسود الأطلس

وفرطت غينيا في فوز في المتناول على حساب مضيفتها غينيا بيساو وسقطت في فخ التعادل 1-1 ضمن منافسات المجموعة التاسعة.

وبكرت غينيا بالتسجيل عبر مهاجم لوكوموتيف موسكو الروسي فرانسوا كامانو في الدقيقة السابعة، لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل بواسطة مهاجم أجاكسيو الفرنسي جوزيف منديش في الدقيقة 51.

ويلتقي المغرب مع السودان في الرباط ضمن المجموعة ذاتها، كما تلتقي نيجيريا مع ليبيريا ضمن المجموعة ذاتها الجمعة.

وفي المجموعة الخامسة، حققت مالي فوزا صعبا على ضيفتها رواندا بهدف وحيد سجله اداما تراوري في الدقيقة

وفي المجموعة ذاتها، تلعب كينيا مع أوغندا الخميس.

فرانس24/ أ ف ب

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