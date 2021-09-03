تصفيات مونديال 2022: أسود الأطلس تهجم بقوة على السودان وثعالب الصحراء تستقبل جيبوتي بسيل من الأهداف

© أ ف ب

ضمن الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، أدخل المنتخب المغربي الخميس الفرحة على قلوب عشاق أسود الأطلس، عقب فوزه على السودان بهدفين نظيفين. فقد نجح أسود الأطلس خلال عشر دقائق من تسجيل الهدف الأول ليأتي الثاني عن طريق خطأ دفاعي من "صقور الجديان". وانهالت ثعالب الصحراء الجزائرية على ضيفتها جيبوتي بالأهداف لتنتهي المباراة بثمانية أهداف نظيفة. وبذلك تابع الخضر مسيرتهم الخالية من الخسارة للمباراة الـ28 على التوالي.

إعلان اقرأ المزيد

في مواجهة عربية لم تكن سهلة، استطاع أسود الأطلس، الخميس، الانقضاض على السودان لانتزاع هدفين نظيفين، ضمن منافسات المجموعة التاسعة من الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

أما ثعالب الصحراء، أبطال أفريقيا فقد اكتسحت الضيفة جيبوتي بثمانية أهداف نظيفة بينها رباعية "سوبر هاتريك" لإسلام سليماني.

بداية قوية لأسود الأطلس

على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" في الرباط، وضمن منافسات المجموعة التاسعة، غاب عن تشكيلة المدرب البوسني وحيد خليلودزيتش، نجم تشلسي وبطل دوري أبطال أوروبا حكيم زياش بسبب خلاف بينهما.

وخاض البوسني اللقاء بتشكيلة عوّل فيها على قوته الضاربة بوجود ثنائي إشبيلية الإسباني الحارس ياسين بونو والمهاجم يوسف النصيري وظهير باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي ولاعب وسط بنفيكا عادل تاعرابت.

في المقابل اعتمد المدرب الفرنسي لمنتخب السودان هوبير فيلود على تشكيلته الاعتيادية وغالبية عناصرها من قطبي العاصمة الخرطوم الهلال والمريخ ولا سيما الحارس علي بوعشرين وثلاثي الهجوم أطهر الطاهر وأبو عقلة عبدالله ورأس الحربة محمد عبد الرحمن، وافتقد فيلود إلى جهود مهاجمه الآخر سيف تيري بسبب الإصابة.

واحتاج منتخب "أسود الأطلس" إلى عشر دقائق فقط ليفتتح التسجيل عندما أرسل غانم سايس كرة عرضية إلى أمام مرمى "صقور الجديان" فأخطأ المدافع أمير كمال وهيأها أمام مدافع رين الفرنسي نايف أكرد الذي تابعها بيسراه قوية إلى الشباك (10). وواصل المغاربة سيطرتهم وأهدروا العديد من الفرص ولا سيما عبر تاعرابت والنصيري، في حسن أغلق المنتخب السوداني منطقته واعتمد على استراتيجية المرتدات السريعة التي أجادها في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وأحكم المنتخب المغربي سيطرته في الشوط الثاني على المجريات، وتمكن من تعزيز تقدمه عندما تسلم لاعب وسط كوينز بارك رينجرز الياس الشاعر الكرة عن الجهة اليمنى وسددها قوية حولها أبو عقلة عبدالله برأسه بالخطأ في مرمى بلاده (54).

سيل من الأهداف الجزائرية

وضمن المجموعة الأولى، قاد لاعب ليون الفرنسي إسلام سليماني منتخب "ثعالب الصحراء" إلى اكتساح ضيفه منتخب جيبوتي في قمة عربية أيضاً 8-صفر استضافها ملعب "مصطفى تشاكر" في مدينة بليدة كان نصيبه منها رباعية.

وتابع منتخب الجزائر مسيرته الخالية من الخسارة للمباراة الثامنة والعشرين على التوالي، وهو رقم قياسي أفريقي، والذي حمله سابقاً منتخب ساحل العاج برصيد 26 مباراة بلا هزيمة بين عامي 2011 حتى 2013.

ودفع مدرب "الخضر" جمال بلماضي بتشكيلته الأساسية كاملة، وكان أبرز عناصرها مدافع فياريال الإسباني عيسى مندي وإلى جانبه لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ رامي بنسبعيني، وفي الوسط لاعب ميلان الإيطالي إسماعيل بن ناصر وفي الهجوم لاعب ليون الفرنسي إسلام سليماني ونجم مانشستر سيتي رياض محرز ولاعب السد القطري بغداد بونجاح.

وجاءت المباراة من طرف واحد، حيث سيطر المنتخب الجزائري على نحو كامل، وتأثر المنتخب الضيف بالنقص العددي منذ منتصف الشوط الأول بعد طرد المدافع محمد يوسف باتيو في الدقيقة 23.

وسجل سليماني رباعية (5، 25 من ركلة جزاء، 46 و53) ورامي بنسبعيني (26) وبغداد بونجاح (40 من ركلة جزاء) ومحرز (67) ورامي زروقي (69).

وبات سليماني (33 عاماً) ثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخب الجزائري بعدما رفع رصيده من الأهداف الدولية الى 35 في 35 مباراة، وبات يتخلف بفارق هدف واحد عن الهداف التاريخي لمنتخب "الخضر" عبد الحفيظ تاسفاوت (36 هدفاً في 80 مباراة دولية).

بوركينا فاسو والنيجر

وفي المجموعة عينها، استهل منتخب بوركينا فاسو التصفيات بفوز على مضيفه النيجر 2-صفر في منافسات المجموعة الأولى.

انتظرت بوركينا فاسو الشوط الثاني لحسم النقاط الثلاث بعدما افتتح مهاجم شاختار دانيتسك الأوكراني لاسينا تراوري التسجيل في الدقيقة 76 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف مهاجم أخمت غروزني الروسي محمد كانوتيه الثاني بعد أربع دقائق.

بنين ومدغشقر

وحذت بنين حذو بوركينا فاسو بفوزها خارج أرضها على مدغشقر 1-صفر، سجله مهاجم بريست الفرنسي ستيف موني في الدقيقة 22.

جمهورية الكونغو وتنزانيا

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، تعادلت جمهورية الكونغو مع ضيفتها تنزانيا 1-1.

كينيا وأوغندا

وفي المجموعة الخامسة، انتهى لقاء كينيا وأوغندا بالتعادل السلبي.

نامبيا والكونغو

وفي المجموعة الثامنة، تعادلت نامبيا على أرضها مع الكونغو 1-1. وكان بطل اللقاء قلب الدفاع الناميبي فتونوافي تشارلز هامبيرا الذي افتتح التسجيل لمنتخب بلاده في الدقيقة 24، قبل أن يهدي التعادل للضيف في الدقيقة 57 بهدف عكسي في مرماه.

السنغال وتوغو

وكانت السنغال، وصيفة أفريقيا 2019، استهلت مشوارها بفوز ثمين على ضيفتها توغو 2-صفر الأربعاء من منافسات المجموعة ذاتها.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك