تصفيات مونديال 2022: فرنسا تواصل تقديم أداء متواضع بعد تعادلها مع أوكرانيا

يستمر المنتخب الفرنسي بتقديم عروض متواضعة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر بالرغم من حفاظه على صدارة مجموعته برصيد 9 نقاط. فقد تعادل المنتخب الفرنسي أمام مضيفه الأوكراني السبت في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة، ليكون تعادله الخامس على توالي في مختلف المسابقات.

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سقط منتخب فرنسا السبت في فخ التعادل للجولة الثانية تواليا أمام مضيفه الأوكراني في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر.

وعلى الرغم من العروض المتواضعة التي تقدمها فرنسا خلال هذه التصفيات، إلا أنها حافظت على صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط من فوزين و3 تعادلات، بفارق 4 نقاط عن فنلندا صاحبة المركز الثاني الفائزة على ضيفتها كازاخستان 1-صفر، سجله مهاجم باير ليفركوزن الألماني جويل بويانبالو في الدقيقة 60.

وكان منتخب "الديوك" قد سقط في فخ التعادل على أرضه أمام البوسنة والهرسك بالنتيجة ذاتها في الجولة السابقة، في أول مباراة يخوضها بعد خروجه من النسخة الأخيرة من كأس أوروبا من ثمن النهائي بركلات الترجيح أمام سويسرا 4-5 بعد انتهاء الوقتين الاصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

ولم تستطع فرنسا انتزاع أي فوز في مبارياتها الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات، وذلك للمرة الأولى منذ 2013 عندما فشلت في تحقيق أي انتصار في سلسلة من 5 مباريات أيضا بين آذار/مارس وأيلول/سبتمبر. كما فشل أبطال العالم 2018 في فك عقدتهم في كييف حيث لم يفوزوا في أي مباراة من مبارياتهم الخمس مع 3 تعادلات وخسارة أمام صاحب الأرض، إضافة إلى خسارة أمام السويد في دور المجموعات لكأس أوروبا 2012.

وقد أدخل مدرب فرنسا ديدييه ديشان لاعب موناكو أوريليان تشواميني أساسيا للمرة الأولى في مسيرته، وذلك بعد 3 أيام من مشاركته احتياطياً أمام البوسنة والهرسك. كما أشرك المدافع كورت زوما والمهاجم أنتوني مارسيال على حساب رافايل فاران وكريم بنزيمة.

وبينما خسر مارسيال مواجهته منفردا مع الحارس أندري بياتوف (44)، عادت الكرة إلى لاعبي أوكرانيا إلى رومان ياريمتشوك الذي تخلص من بريسنيل كيمبيمبي ومرر عرضية تصدى لها زوما، تابعها ميكولا شابارينكو من 20 مترا تسديدة لا تصد في الزاوية اليمنى. وهو الهدف الـ 100 الذي يهز شباك منتخبي "الديوك" في مختلف المسابقات مذ تسلم المدرب ديشان مهامه.

لكن فرنسا تمكنا سريعا من التعادل في الشوط الثاني بعد عرضية من الجهة اليمنى لكينغسلي كومان تابعها أدريان رابيو برأسه وصلت إلى مارسيال سددها بقدمه اليمنى لم يتمكن بياتوف من صدها (50).

وأعلن ديشان بعد المباراة أنه "كان هناك ردة فعل، وهذا جيد عندما تبدل المزيد من المجهود مثلما فعلنا في الشوط الثاني، أنا أثق في اللاعبين".

وأضاف: "كنا أفضل بكثير في الشوط الثاني. قد لا يكون الوضع هو الأفضل، ولكن الأمر ليس سيئا أيضا، ولكنها نقطة واحدة بينما كان هدفنا الواضح حصد ثلاث نقاط".

فرانس24/ أ ف ب

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