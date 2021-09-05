طوكيو تسدل الستار على دورة الألعاب البارالمبية التي وصفت بأنها "أهم نسخة على الإطلاق"

تسدل طوكيو الأحد الستار على دورة الألعاب البارالمبية في الوقت الذي أشاد به المنظمون بالألعاب التي تأجلت عاما بالكامل بسبب فيروس كورونا ووصفوها بأنها "أهم نسخة على الإطلاق". واحتلت الصين صدارة جدول الميداليات بـ 207 ميداليات منها 96 ذهبية، تليها بريطانيا والولايات المتحدة والفريق الروسي.

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تودع طوكيو دورة الألعاب البارالمبية الأحد في الوقت الذي أشاد به المنظمون بالألعاب التي تأجلت عاما بالكامل بسبب فيروس كورونا ووصفوها بأنها "أهم نسخة على الإطلاق".

وفي اليوم الأخير من الحدث، وزعت 15 ميدالية ذهبية وأسدل الستار على الألعاب التي شهدت إحراز 86 دولة ميداليات بينها 62 توجت بميدالية ذهبية واحدة على الأقل. احتلت الصين صدارة جدول الميداليات بـ 207 ميداليات منها 96 ذهبية، تليها بريطانيا والولايات المتحدة والفريق الروسي.

مع انتهاء المنافسات، تحول الاهتمام نحو حفل الاختتام في الملعب الأولمبي الذي يتسع لـ68 ألف متفرج، حيث افتتحت الألعاب قبل 12 يوما. سيتواجد في حفل الاختتام 163 وفدا أي أقل بوفد واحد من الرقم القياسيي الذي سجل في العاب لندن 2012.

وأعلن رئيس اللجنة البارالمبية الدولية أندرو بارسونز أن الإقبال الكبير في طوكيو كان دليلا على أن "الحركة البارالمبية أقوى من أي وقت مضى".

وأضاف بارسونز: "ليس لدي أدنى شك أن هذه الألعاب كانت أهم نسخة من دورة الألعاب البارالمبية، أولا بسبب الوباء، وثأنيا لأننا أعطينا صوتا لـ 1.2 مليار شخص من ذوي الإعاقة".

منافسات اليوم الأخير

وانطلقت منافسات اليوم الأخير مع سباق الماراثون في الصباح الباكر حيث دافع السويسري مارسيل هوغ عن لقبه بنجاح. ووسع هوغ الفارق تدريجيا عن الصيني تشانغ يونغ في آخر كيلومترين من السباق ليكتفي الأخير بالميدالية الفضية.

وأشار هوغ الذي اجتاز السباق في 1.24.2 ساعة في طريقه لإحراز لقبه السادس في الألعاب البارالمبية خلال مسيرته إلى أنه "لا يعرف كيف أشعر. أنا متعب للغاية".

وفي سباق الماراثون للسيدات، حسمت الأسترالية ماديسون دي روزاريو المركز الأول والميدالية الذهبية متوفقة على السويسرية مانويلا شاير بفارق ثانية واحدة فقط.

وأوضحت دي روزاريو التي قطعت المسافة في 1.38.11 ساعة عن اللحظات المثيرة في نهاية السباق: "كان ذلك أطول 500 متر في حياتي".

كما فازت الولايات المتحدة على الصين 3-1 لتفوز بالميدالية الذهبية في الكرة الطائرة جلوسا السيدات علما بان اللقاء بين المنتخبين كان الرابع تواليا في المباراة النهائية في هذه الألعاب.

تجدر الإشارة إلى أن الألعاب البارالمبية الأولى أقيمت عام 1960 في روما، بمشاركة 400 رياضي من 23 دولة.

يشير اسم الألعاب البارالمبية إلى حدث يقع بالتوازي مع الألعاب الأولمبية الصيفية. وقد اختتمت الألعاب الأولمبية الأخيرة في طوكيو يوم الثامن من آب/أغسطس الحالي.

نشأت فكرة هذه الألعاب من دورة نظمتها بريطانيا عام 1948 بمشاركة 16 رياضيا ورياضية مقعدين، بعضهم من مخضرمي الحرب العالمية الثانية.

كانت فكرة من السير لودفيغ غوتمان الذي أشرف على وحدة إصابات العمود الفقري في مستشفى ستوك ماندفيل الذي عالج قدامى المحاربين.

فرانس24/أ ف ب

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