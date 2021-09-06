كرة القدم: وفاة اللاعب الفرنسي الدولي السابق جان-بيار آدم بعد غيبوبة استمرت نحو أربعين عاما

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توفي المدافع الفرنسي الدولي في سبعينيات القرن الماضي جان-بيار آدم عن عمر 73 عاما بعدما أمضى قرابة 40 عاما في الغيبوبة، كما أعلن ناديه نيم الإثنين. وكان آدم، المولود في داكار عام 1948، من أوائل اللاعبين القادمين من غرب القارة الأفريقية الذين يمثلون المنتخب الفرنسي.

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أعلن نادي نيم الفرنسي الإثنين وفاة مدافعه الدولي السابق جان-بيار آدم عن 73 عاما بعدما أمضى قرابة 40 عاما في الغيبوبة.

ودخل آدم، المولود في داكار عام 1948 والذي مثل المنتخب الفرنسي في 22 مباراة خلال سبعينيات القرن الماضي، في غيبوبة منذ عام 1982 بسبب خطأ من طبيب التخدير أثناء جراحة روتينية في الركبة.

وكان من أوائل اللاعبين القادمين من غرب القارة الأفريقية الذين يمثلون المنتخب الفرنسي. وأطلق عليه وعلى زميله في قلب دفاع منتخب فرنسا ماريوس تريزور لقب "الحارس الأسود".

ودافع آدم خلال مسيرته عن ألوان نيس وباريس سان جرمان أيضا.

فرانس24/ أ ف ب

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