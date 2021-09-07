قطر 2022: الجزائر تكتفي بالتعادل مع بوركينا فاسو بمراكش وتونس تعود بفوز ثمين من زامبيا

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اكتفى المنتخب الجزائري الثلاثاء بالتعادل 1-1 أمام بوركينا فاسو في المقابلة التي جمعت بينهما في مدينة مراكش المغربية في التصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال 2022 المقام في قطر. فيما عاد المنتخب التونسي من زامبيا بفوز مهم أهَّله لقطع شوط كبير نحو الدور الحاسم من التصفيات.

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عاد منتخب "الخضر" بنقطة واحدة من المغرب إثر تعادله مع نظيره البوركينابي 1-1. وأجريت المباراة على ملعب مراكش الكبير في الجارة المغرب، بطلب من بوركينا فاسو نظرا لعدم مطابقة ملعبها لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)

وسيطر المنتخب الجزائري، بطل أفريقيا، على المجريات فكان الأفضل انتشارا والأكثر استحواذا على الكرة بوجود كوكبة من اللاعبين المميزين المحترفين في الملاعب الأوروبية وعلى رأسهم نجم مانشستر سيتي الإنكليزي رياض محرز، ولاعب وسط ميلان إسماعيل بن ناصر ومهاجم ليون الفرنسي إسلام سليماني.

في المقابل اعتمد الفريق المضيف على التكتل في منطقته لتضييق المساحات أمام نجوم الجزائر، لكنهم لم يصمدوا طويلاً إذ تمكن سفيان فيغولي من الوصول إلى الشباك بتسديدة قوية في قلب المرمى إثر تمريرة عرضية من سليماني (17).

وتصدى الحارس البوركيني كوفي كواكو من التصدي لراسية سليماني (24). وتكرر السيناريو بعد ست دقائق، إذ انفرد سليماني إلا أنه فشل في خداع الحارس (30).

وتخلى المنتخب البوركينابي عن حذره في الشوط الثاني وتمكن من تهديد مرمى الحارس رايس مبولحي الذي تألق في التصدي لعدة فرص، قبل أن يتمكن عبدول تابسوبا من إدراك التعادل بعدما استغل خطأ فادحا من العمق الدفاعي الجزائري فتابع عرضية لاسينا تراوري في شباك الجزائر (64).

وحافظ رجال المدرب جمال بلماضي على الصدارة بأربع نقاط بفارق الأهداف أمام بوركينا فاسو، والنيجر ثالثة بثلاث نقط وجيبوتي رابعة من دون رصيد.

نسور قرطاج يعودون بانتصار مهم من زامبيا

سجل المنتخب التونسي انتصارا مهما خارج الديار، أهله لقطع شوط كبير نحو الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بعدما عاد بفوز مهم على مضيفه الزامبي 2-صفر في منافسات المجموعة الثانية من الدور الثاني.

ويعد هذا الفوز هو الثاني لمنتخب "نسور قرطاج" بعد تغلبه على غينيا الاستوائية في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة فيما مني المنتخب الزامبي بخسارته الأولى بعدما تغلب على موريتانيا 2-1 في الجولة السابقة.

ويتأهل إلى الدور الحاسم الذي يحدد هوية ممثلي القارة السمراء الخمسة في النهائيات بموجب مباراتي ذهاب وإياب، أصحاب المركز الأول في المجموعات العشر.

ومنيت موريتانيا بخسارتها الثانية أمام مضيفتها غينيا الاستوائية صفر-1. وسجل الهدف ايبان سالفادور (59).

وتصدرت تونس ترتيب المجموعة بست نقاط أمام زامبيا (3 نقاط)، وغينيا الاستوائية ثالثة (3 نقاط) فيما تتذيل موريتانيا الترتيب من دون رصيد.

فرانس24/ أ ف ب

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