قطر 2022: فرنسا تستعيد نغمة الانتصارات بفوزها على فنلندا بهدفين مقابل لا شيء

سجل المنتخب الفرنسي،الديوك، مساء الثلاثاء انتصارا مهما على فنلندا بموجب التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022. وفاز الزرق بهدفين مقابل لاشيء من توقيع غريزمان، وهو فوز استعادوا بموجبه نغمة الانتصارات مع التشكيكات الأخيرة في أداء أصدقاء مبابي خاصة بعد الخروج المفاجئ من نهائيات كأس الأمم الأوروبية الأخيرة أمام سويسرا في دور الستة عشر.

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تخلصت فرنسا بطلة العالم من لعنة التعادلات التي لاحقتها في مبارياتها الأخيرة، وخرجت منتصرة من مباراتها الهامة جداً مع ضيفتها فنلندا 2-صفر الثلاثاء في ليون بفضل ثنائية أنطوان غريزمان، وذلك في منافسات المجموعة الرابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ودخل فريق المدرب ديدييه ديشان مباراة الأربعاء على خلفية تعادلين على التوالي في هذه النافذة الدولية وبنتيجة واحدة 1-1 أمام كل من البوسنة وأوكرانيا.

ورغم ذلك بقيت فرنسا في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط عززتها الثلاثاء لتصبح 12 من ثلاثة انتصارات ومثلها تعادلات، حاسمة مواجهة مفصلية ضد منتخب كان يتخلف عنها بأربع نقاط مع مباراتين أقل من أبطال العالم.

وكان الفنلنديون الذين لم يسبق لهم المشاركة في كأس العالم لكنهم حققوا تقدماً كبيراً ما سمح بخوض نهائيات كأس أوروبا هذا الصيف وذلك للمرة الأولى أيضاً في تاريخهم، مدركين بأن الفوز على فرنسا في معقلها سيمنحهم فرصة كبيرة لمحاولة الحصول على البطاقة المباشرة عن هذه المجموعة إلى النهائيات أو أقله خوض الملحق الذي يشارك فيه المنتخبات التي حلت ثانية في المجموعات العشر بجانب منتخبين مؤهلين من دوري الأمم الأوروبية لحسم البطاقات الثلاث المتبقية للقارة العجوز، لكن هذا الأمر لم يتحقق.

عودة الحياة إلى الفريق

ويأمل ديشان بأن يلعب هذا الفوز الذي تحقق ضد فريق فاز على "الديوك" وديا 2-صفر في سان دوني في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، دورا في عودة الحياة الى فريق لم يستفق من صدمة الخروج هذا الصيف من ثمن نهائي كأس أوروبا على يد سويسرا بركلات الترجيح 4-5 بعد انتهاء الوقتين الاصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

كما تخلص المنتخب من عقدة التعادلات، إذ لم يذق طعم الفوز في مبارياته الخمس الماضية، وذلك للمرة الاولى منذ 2013 عندما فشل في تحقيق أي انتصار في سلسلة من 5 مباريات أيضاً بين آذار/مارس وأيلول/سبتمبر.

وبدأت هذه السلسلة بانهاء الدور الأول من كأس أوروبا بتعادلين مع المجر (1-1) والبرتغال (2-2) قبل أن الخروج على يد سويسرا ثم التعادل مرتين في هذه التصفيات.

وبعد الهزيمة، تراجعت فنلندا إلى المركز الثالث بفارق الأهداف خلف أوكرانيا التي غابت عن هذه الجولة مع خوضها مباراة أكثر من المنتخب الاسكندنافي الذي بات يتقدم فقط بفارق نقطتين، على غرار أوكرانيا، على البوسنة وكازاخستان اللتين تعادلتا 2-2 بعدما كانت الأخيرة متخلفة خارج أرضها حتى الوقت بدل الضائع.

فرانس24/ أ ف ب

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