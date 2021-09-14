دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ يقسو على برشلونة في عقر داره بثلاثية نظيفة

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حقق نادي بايرن ميونيخ الألماني مساء الثلاثاء فوزا عريضا على برشلونة الإسباني في عقر داره ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد أن فاز عليه بثلاثة أهداف لصفر.

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عاد بايرن ميونيخ الألماني بفوز كبير من معقل برشلونة في "كامب نو" بعدما تغلب عليه 3-صفر في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

ارتدت المباراة طابعًا ثأريًا بالنسبة لبرشلونة بعد خسارته بنتيجة قياسية أمام بايرن ميونيخ 2-8 في الدور ربع النهائي للمسابقة ذاتها في 14 آب/أغسطس 2020 على ملعب النور في البرتغال (ألغي آنذاك نظام الذهاب والإياب بسبب جائحة كوفيد-19).

ولم يفز برشلونة على العملاق البافاري سوى مرتين فقط في 11 مواجهة جمعتهما في مسابقة أوروبية، مقابل 7 انتصارات لبايرن وتعادلين.

وخاض النادي الكاتالوني المسابقة القارية الأم للمرة الأولى منذ 17 عامًا من دون نجمه التاريخي الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل بصفقة مثيرة للجدل إلى باريس سان جرمان الفرنسي هذا الصيف.

وفيما يحتل برشلونة المركز السابع في الدوري الإسباني بعد 3 جولات بفوزين وتعادل، يحتل بايرن المركز الثاني في الدوري الألماني بـ 3 انتصارات وتعادل خلف فولفسبورغ متصدر الترتيب.

لكنّ مجريات المباراة جاءت عكس رغبة أصحاب الأرض، إذ دانت السيطرة والاستحواذ بشكل كبير إلى الفريق البافاري الذي نال الفرص الأخطر منذ اللحظات الأولى، وأخطرها في الدقيقة 19 عندما حوّل الفرنسي بنجامين بافار كرة عرضية إلى داخل المنطقة وصلت إلى الدولي لوروا سانيه فسدّد الأخير بقدمه اليسرى ارتدت من لاعب برشلونة سيرغي روبرتو واتجهت سريعاً نحو المرمى لكن الحارس الألماني أندريه تير شتيغن كان في المكان المناسب لإبعاد الخطر.

وتابع بايرن ضغطه المتزايد فنجح توماس مولر في شق طريقه وسط دفاع برشلونة بتمريرة إلى الشاب جمالا موسيالا الذي سدّد الكرة بفرصة خطرة، قبل أنّ تشهد منطقة برشلونة معمعة انتهت بتشتيت الكرة (22).

وأسفرت هجمات بايرن عن هدف أوّل بفضل مولر الذي سدّد كرة قوية ارتدت من ظهر لاعب برشلونة إيريك غارسيا لتخدع الحارس تير شتيغن وتتجه نحو الجهة الأخرى من المرمى مانحة العملاق الألماني هدف التقدم (33).

وبات مولر أكثر لاعب في تاريخ مسابقة أوروبية يسجّل أمام برشلونة مع سبعة أهداف في ست مواجهات.

ولم ينتظر بايرن طويلاً لتسجيل هدف الاطمئنان، وذلك بعد دقائق قليلة من انطلاق الشوط الثاني، هذه المرة عن طريق هدّافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي وصلت إليه الكرة إثر تسديدة من زميله موسيالا ارتدت من العارضة فلم يتردد هدّاف بايرن في إسكانها الشباك مسجلا هدفه السادس في آخر خمس مباريات خاضها في دوري الأبطال (56).

ولم يستطع برشلونة الخروج من قمقمه الدفاعي، وعلى العكس واصل بايرن هيمنته المطلقة وسط مساحات كبيرة في دفاعات الفريق الكاتالوني الذي استغلها ليفاندوفسكي من جديد ليسجّل هدفه الشخصي الثاني والثالث للبايرن بعد أن ارتدت الكرة إليه من القائم إثر تسديدة زميله سيرغي غنابري، وسط وجوه برشلونية مصدومة في كافة أرجاء ملعب "كامب نو" (85).

ورفع ليفاندوفسكي رصيده من الأهداف إلى 113 في جميع المسابقات منذ موسم 2019-2020.

وضمن المجموعة ذاتها، تعادل دينامو كييف الأوكراني امام بنفيكا البرتغالي من دون أهداف في العاصمة كييف.

فرانس24/ أ ف ب

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