الدوري الفرنسي: باريس سان جرمان يخطف فوزا متأخرا على ليون في أول مباراة لميسي بحديقة الأمراء

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في أول مباراة يخوضها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في ملعب حديقة الأمراء، افتك المتصدر باريس سان جرمان الفوز من ضيفه ليون بهدفين لهدف في آخر لحظات المبارة الختامية للمرحلة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم. فيما حقق مرسيليا فوزه الثالث تواليا وجاء على حساب ضيفه رين 2-صفر ليتقدم للمركز الثاني.

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بعد خيبة التعادل أمام بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، قلب باريس سان جرمان تأخره بهدف أمام ضيفه ليون إلى فوز بهدفين في المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي في أول لمبارة لنجم الفريق الباريسي الجديد ليونيل ميسي بحديقة الأمراء.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن يباغت ليون مضيفه الباريسي بالهدف الأول في الدقيقة 54 عبر البرازيلي باكيتا.

وتحصل البرازيلي نيمار على ضربة جزاء حولها بنفسه إلى هدف التعادل في الدقيقة 66.

وقبل لحظات فقط من نهاية المباراة، سجل البديل إيكاردي هدف الفوز الثمين لباريس سان جرمان (93).

وبهذا الفوز، حافظ سان جرمان على تصدره للدوري الفرنسي بتحقيقه العلامة الكامة في ست مباريات.

أولمبيك مارسيليا يرتقي إلى المركز الثاني

في باقي مباريات المرحلة السادسة، احقق مرسيليا فوزه الثالث تواليا وجاء على حساب ضيفه رين 2-صفر ليتقدم للمركز الثاني.

وحقق مرسيليا فوزه الرابع هذا الموسم والثالث تواليا بعد سانت إتيان 3-1 وموناكو بهدفين نظيفين، رافعا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني مع مباراة أقل (ضد نيس المقرر إعادتها ضمن المرحلة الثالثة بعد توقفها بسبب احداث الشغب).

وعانى رجال المدرب برونو جينيسو من خسارتهم الثالثة توالياً بعد أنجيه ورين بنتيجة واحدة صفر-2، من دون أن ينجحوا في هز الشباك، ليعادل رين القابع في المركز الـ 16، أسوأ سلسلة له منذ أيار/مايو 2015 عندما خسر 3 مباريات تواليا من دون أن يسجل.

وفرض رجال المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي تفوقهم على أرضهم حيث لم يخسر مرسيليا في الـ "ليغ1" في مبارياته الـ 11 الأخيرة، إذ فاز 8 مرات مقابل 3 تعادلات.

وانتظر النادي المتوسطي الشوط الثاني لافتتاح التسجيل إثر تمريرة من الوافد الجديد الإسباني بول ليرولا وتسديدة بالقدم اليسرى من السنغالي أحمد بامبا ديينغ في الشباك (48)، مسجلا هدفه الثالث في الدوري هذا الموسم في نفس عدد المباريات.

وضاعف مرسيليا النتيجة بفضل البديل الدولي المغربي أمين حارث بتسديدة أرضية من داخل المنطقة مرت من بين قدمي الحارس السنغالي ألفريد غوميس (71).

وأهدر نيس فرصة الفوز على ضيفه موناكو مكتفيا بالتعادل 2-2 في "دربي" كوت دازور.

وسجل الدوليان الجزائريان أندي ديلور (51) وهشام بوداوي (73) هدفي نيس، والروسي ألكسندر غولوفين (39) ووسام بن يدر (77 من ركلة جزاء) هدفي موناكو.

وحصل نيس على ركلة جزاء في الدقيقة 82 فشل مهاجمه الفرنسي-الجزائري أمين فريد غويري (21 عاماً) في ترجمتها إلى هدف الفوز، ليخرج من ملعب "أليانز ريفييرا" بنقطة التعادل.

ويحتل نيس الذي خاض مباراة أقل، المركز الرابع برصيد 10 نقاط، فيما يقبع موناكو في المركز الثالث عشر مع 5 نقاط في بداية متواضعة شهدت فوزه في مباراة واحدة مقابل تعادلين و3 هزائم.

وحافظ نيس أمام نادي الإمارة على سجله خاليا من الخسارة في هذا الموسم، فبعد تعادله أمام رينس سلبا حقق سلسلة من 3 انتصارات تواليا من دون أن تهتز شباكه أمام ليل وبوردو بنتيجة واحدة 4-صفر ونانت بهدفين نظيفين.

ويأتي تعادل موناكو بعد بداية جيدة في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بفوزه على شتورم غراس النمسوي بهدف نظيف من رأسية مهاجمه السنغالي كريبين دياتا.

وافتتح نادي الإمارة التسجيل في الدقيقة 39 بفضل غولوفين بعد تمريرة عرضية من البرتغالي جيلسون مارتنس.

وأدرك أصحاب الأرض التعادل في الشوط الثاني برأسية من ديلور بعد تمريرة من غويري (51)، ليعود الأخير ويضطلع بدور في الهدف الثاني بعد مجهود فردي وتمريرة إلى ديلور ومنه إلى مواطنه بوداوي الذي تابعها بقدمه اليمنى في الشباك (73).

ولم تدم فرحة نيس سوى اربع دقائق سجل موناكو التعادل من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد عودته إلى تقنية الحكم المساعد "في آيه آر" لتأكيد خطأ على قائد موناكو البرازيلي كايو هنريكي، ونفذها بن يدر بنجاح في شباك الحارس الأرجنتيني والتر بينيتس، قبل أن يهدر غويري فرصة الفوز على فريقه.

وألحق نانت بمضيفه أنجيه خسارته الأولى على أرضه والثانية له هذا الموسم عندما تغلب عليه 4-1، ليتراجع الأخير للمركز الثالث برصيد 11 نقطة، فيما صعد فريق "الكاناري" الذي حقق فوزه الثاني فقط مقابل تعادل و3 هزائم للمركز العاشر مع 7 نقاط.

وتقدم نانت بهدفين في الدقائق الست الاولى من صافرة البداية بفضل كل من البرازيلي أندري جيروتو (3) ولودوفيك بلا (6 من ركلة جزاء)، قبل أن يقلص صاحب الارض النتيجة في الدقيقة العاشرة عبر مدافعه العاجي إسماعيل تراوري.

وأضاف نانت هدفين بفضل روندال كولو مواني في الدقيقة 23، قبل أن يختتم بلا المهرجان التهديفي في الدقيقة 80.

وفرض التعادل نفسه في مباريات رينس مع لوريان صفر-صفر، وكليرمون-فيران مع بريست 1-1، وتروا مع مونبلييه 1-1.

فرانس24/ أ ف ب

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