محمد صلاح على رأس قائمة محترفي مصر لمواجهة ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

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مهاجم ليفربول المصري محمد صلاح محتفلا بعد تسجيله هدفا في مرمى ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا. 15 أيلول/سبتمبر 2021

سيتمكن المدرب الجديد للمنتخب المصري البرتغالي كارلوس كيروش من الاستفادة من خدمات تسعة محترفين، على رأسهم نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح، استعدادا لمباراتي ليبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم. وكان منتخب الفراعنة تلقى الجمعة دفعة هائلة لمشواره في التصفيات، بعد أن أعلنت بريطانيا إزالة مصر عن القائمة الحمراء لفيروس كورونا، وبالتالي إتاحة نجمها محمد صلاح ومحمد النني للمباريات في القاهرة.

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كشف الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المدرب الجديد البرتغالي كارلوس كيروش، عن القائمة المبدئية للاعبين المحترفين بالخارج الذين سيتم استدعاء عدد منهم للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادا لمباراتي ليبيا الشهر المقبل في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 وعلى رأسهم هداف ليفربول الإنكليزي محمد صلاح.

هذا وستعلن القائمة النهائية للمنتخب يوم 26 أيلول/سبتمبر الجاري، على أن ينتظم اللاعبون المحليون في معسكر مغلق بعد يومين استعدادا لخوض مباراة ليبيريا الودية في 30 من الشهر ذاته، من دون اللاعبين المحترفين بالخارج.

وتلعب لاحقا مصر على أرضها ضد ليبيا في الجولة الثالثة في 9 تشرين الاول/أكتوبر قبل أن تحل عليها بعد ثلاثة أيام.

وكان منتخب الفراعنة تلقى الجمعة دفعة هائلة لمشواره في التصفيات، بعد أن أعلنت بريطانيا إزالة مصر عن القائمة الحمراء لفيروس كورونا، وبالتالي إتاحة نجمها محمد صلاح ومحمد النني للمباريات في القاهرة.

إكراهات فيروس كورونا

وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن مصر ستخرج من القائمة الحمراء اعتبارا من الساعة الرابعة من فجر يوم 22 أيلول/سبتمبر الجاري، لتكون في القائمة الصفراء.

وكان صلاح مهاجم ليفربول غاب عن المباراة الأولى أمام أنغولا في وقت سابق من الشهر الحالي في القاهرة والتي عانى فيها الفراعنة للفوز بهدف وحيد، وذلك بسبب قيود الحجر الصحي الخاص بفيروس كورونا التي تفرضها بريطانيا على الوافدين من دول المنطقة الحمراء ومن بينها مصر.

والتحق صلاح بصفوف منتخب "الفراعنة" في ليبروفيل لخوض المواجهة القوية أمام الغابون في الجولة الثانية التي انتهت بالتعادل 1-1.

وتحتل مصر المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط خلف ليبيا (6 نقاط)، ويحتل المنتخب الغابوني المركز الثالث بنقطة واحدة، فيما تتذيل أنغولا بدون رصيد.

وسيكمل المنتخب المصري مشواره بقيادة كيروش المعين خلفا لحسام البدري المقال عقب التعادل مع الغابون.

وهنا القائمة المبدئية:

محمد صلاح (ليفربول الإنكليزي)، أحمد حجازي (الاتحاد السعودي)، أحمد حسن " كوكا" (كونيا سبور التركي)، محمد النني (أرسنال الإنكليزي)، مصطفى محمد ( غلطة سراي التركي)، سامي مرسي (أيبسويتش الإنكليزي)، عمر مرموش (شتوتغارت الألماني)، أحمد ياسر ريان (ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ (يني مالتيا التركي).

فرانس24/ أ ف ب

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