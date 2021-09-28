مباشر - دوري أبطال أوروبا: هل يثأر باريس سان جرمان لخسارته في نصف النهائي من مانشستر سيتي؟

موقعة أوروبية بين باريس سان جرمان ومامشستر سيتي. 28 سبتمبر/أيلول 2021. © ستوديو غرافيك فرانس ميديا موند

يستضيف نادي باريس سان جرمان مساء الثلاثاء (الساعة السابعة بتوقيت غرينتش) مانشستر سيتي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في قمة يسعى أن تكون ثأرية لخسارته في نصف نهائي الموسم الماضي. تابعوا المباراة مباشرة على موقع فرانس24.