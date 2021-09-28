مباشر - دوري أبطال أوروبا: هل يثأر باريس سان جرمان لخسارته في نصف النهائي من مانشستر سيتي؟
نشرت في:
يستضيف نادي باريس سان جرمان مساء الثلاثاء (الساعة السابعة بتوقيت غرينتش) مانشستر سيتي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في قمة يسعى أن تكون ثأرية لخسارته في نصف نهائي الموسم الماضي. تابعوا المباراة مباشرة على موقع فرانس24.
إعلان
مباشر من ملعب بارك دي برانس: باريس سان جرمان يواجه مانشستر سيتي بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوماشترك