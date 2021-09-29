الفلبين: ماني باكياو يقرر اعتزال الملاكمة بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية

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بعد إعلانه الترشح للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2022، كشف الملاكم الفلبيني المخضرم ماني باكياو عن قراره وضع حد لمسيرته الاحترافية. وكان الملاكم الفلبيني (42 عاما)، وهو عضو بمجلس الشيوخ في الفلبين، قد خسر آخر نزال له في آب/أغسطس الماضي أمام الملاكم الكوبي يوردينيس أوغاس في لاس فيغاس الأمريكية. ويتمتع باكياو بشعبية كبيرة في الأرخبيل الذي يبلغ تعداد سكانه 110 ملايين نسمة، ;يحظى كرمه وطريقه للنجاح بعدما ولد في فقر مدقع بإعجاب وتقدير هائلين.

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بعد نحو شهر من خسارته لآخر نزال خاضه، أعلن الفلبيني المخضرم ماني باكياو الأربعاء اعتزال الملاكمة للتركيز على أكبر نزال في مشواره السياسي، إذ يعتزم المنافسة على منصب رئيس البلاد في الانتخابات المقررة في 2022.

وجاء الإعلان عبر رسالة بالفيديو وجهها باكياو لمتابعيه وعشاقه على صفحته الرسمية على فيس بوك. وفي أغسطس/آب الماضي خسر باكياو (42 عاما)، وهو عضو بمجلس الشيوخ في الفلبين، أمام الملاكم الكوبي يوردينيس أوغاس في لاس فيغاس الأمريكية.

To the greatest fans and the greatest sport in the world, thank you! Thank you for all the wonderful memories. This is the hardest decision I’ve ever made, but I’m at peace with it. Chase your dreams, work hard, and watch what happens. Good bye boxing. https://t.co/Bde4wO82sA — Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) September 29, 2021

وأقر الحكام الثلاثة بفوز أوغاس 115-113 و116-112 و116-112 بعد سيطرة الملاكم الكوبي على النصف الثاني من المباراة. وخاض باكياو البطل السابق والفائز بألقاب في ثمانية أوزان المباراة بعد غياب عن الحلبة استمر لأكثر من عامين.

وعن خططه بالنسبة للمستقبل بعد 26 عاما في حلبات الملاكمة قال باكياو وقتها "لا أعرف. دعونا فقط ننتظر ونرى. أولا دعوني أستريح قبل اتخاذ أي قرار".

مسيرة رائعة وشعبية كبيرة

باكياو الملقب بـ"باك مان" هو الملاكم الوحيد في التاريخ الذي حقق لقب بطولة العالم في ثماني فئات أوزان مختلفة، ويعتبر فخرا للفلبينيين.

بدأ باكياو مسيرته في عالم الملاكمة المحترفة في كانون الثاني/يناير 1995 مقابل منحة قدرها ألف بيسوس (22 دولارا)، قبل أن يجمع ثروة تقدر بأكثر من 500 مليون دولار.

وشكر الملاكم، المتأهل وله خمسة أطفال، الملايين من معجبيه حول العالم. كما حرص على الإشادة بشكل خاص بمدرب وصديقه فريدي روتش، قائلا إنه يعتبره أحد أفراد "عائلتي، شقيق وصديق".

دخل باكياو العمل السياسي في العام 2010، عندما انتُخب نائبا، قبل أن يصبح سيناتورا في عام 2016. وقد أثار أحيانا الجدل بتصريحاته المؤيدة لعقوبة الإعدام أو معادية للمثلية الجنسية.

لكنه يحظى بشعبية كبيرة في الأرخبيل الذي يبلغ تعداد سكانه 110 ملايين نسمة، إذ يحظى كرمه وطريقه للنجاح بعدما ولد في فقر مدقع بإعجاب وتقدير هائلين.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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