قطر تستضيف جولة في سباقات فورمولا واحد في 21 تشرين الثاني/نوفمبر للمرة الأولى في تاريخها

بعد أسابيع من الترقب، أكدت قطر والاتحاد الدولي للسيارات الخميس أن الدوحة تستضيف في 21 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل جولة في بطولة العالم لسباقات فورمولا واحد على حلبة لوسيل الدولية، شمال شرق العاصمة، للمرة الأولى في تاريخها.

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تستضيف قطر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل جولة في بطولة العالم للفورمولا واحد على حلبة لوسيل الدولية (شمال شرق العاصمة الدوحة) للمرة الأولى في تاريخها، وفق ما أعلن المنظمون في مؤتمر صحافي عقد الخميس.

وبعد أسابيع من الترقب، وضع الاتحاد الدولي للسيارات حدًا للتكهنات بشأن محتضن الجولة الـ20 من أصل 22، وملأ الفراغ الذي خلفته أستراليا بعد اعتذارها عن عدم الاستضافة للعام الثاني تواليا بسبب القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كوفيد-19.

وسيقام سباق جائزة قطر الكبرى عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي. وقال الرئيس التنفيذي لسباقات فورمولا 1 الإيطالي ستيفانو دومينيكالي: "يسعدنا أن نرحب بقطر في روزنامة فورمولا 1 هذا الموسم وعلى المدى الطويل اعتبارا من العام 2023". وأضاف: "لقد أظهرنا أنه يمكننا مواصلة التكيف وهناك اهتمام كبير برياضتنا ونأمل بأن تقام سباقات في مواقع عدة أخرى".

ويوافق موعد السباق في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، بداية العد التنازلي الرسمي لعام تماما على ضربة البداية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وسمح هذا القرار للمنظمين بالحفاظ على روزنامة مؤلفة من 22 سباقا.

وبهذا القرار، ستحظى منطقة الخليج بختام مثير لبطولة العالم إذ ستقام الجولات الثلاث الأخيرة في قطر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، ثم جدة (السعودية)، وأبو ظبي (الإمارات) توالياً في 5 و12 كانون الأول/ديسمبر.

وأشار المنظمون إلى أن قطر اتفقت مع فورمولا واحد على الدخول في روزنامة بطولة العالم لمدة عشر سنوات بدءاً من العام 2023. وأوضحت فورمولا واحد في بيان أنه "في سياق هذه العملية، تمت مناقشة رؤية شراكة أطول والاتفاق عليها لمدة 10 سنوات (...) اعتباراً من العام 2023 مع توفير مزيد من التفاصيل في وقت لاحق"، ما يعني استمرار قطر في المسار الرياضي العالمي لتكون "واجهة لفورمولا 1" بعد كأس العالم لكرة القدم الذي تستضيفه في العام 2022.

فرانس24/ أ ف ب

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