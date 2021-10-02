دورة شيكاغو للتنس: أنس جابر تقصي المصنفة أولى سفيتولينا من ربع النهائي

تغلبت التونسية أنس جابر الجمعة على المصنفة أولى الأوكرانية إيلينا سفيتولينا بنتيجة 6-4 و6-2، ضمن ربع نهائي دورة شيكاغو الأمريكية للتنس إحدى دورات الـ500 بحسب تصنيف رابطة المحترفات. ويعد هذا الفوز الـ43 للتونسية في 2021 وهي تحتل المركز 16 في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات كما أنه الأعلى في مسيرتها. وبتخطيها سفيتولينا تكون جابر قد حققت فوزها الخامس على إحدى اللاعبات العشر الأوليات بالعالم.

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فجرت التونسية أنس جابر مفاجأة كبيرة بفوزها على المصنفة أولى الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 6-4 و6-2 الجمعة في ربع نهائي دورة شيكاغو الأمريكية، إحدى دورات الـ500 بحسب تصنيف رابطة محترفات كرة المضرب.

وهذه المرة الأولى في أربع مواجهات تتغلب جابر المصنفة سادسة على سفيتولينا، لتضرب موعدا مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الخامسة والفائزة على البطلة الأولمبية السويسرية بليندا بنتشيتش الثالثة 6-4 و3-1 ثم بالانسحاب لإصابتها بركبتها.

وفي هذا السياق، صرحت جابر التي حسمت المباراة في ساعة و22 دقيقة "مباراة قوية. أعرف إيلينا مذ كنا في دورات الناشئات، ولم أفز عليها في دورات المحترفات، لذا كانت مباراة هامة جدا لي". وأضافت جابر (27 عاما) "حاولت فرض أسلوبي، الكرات اللولبية، البطيئة وراء الشبكة، كل ما يمكنني القيام به، لكن مواجهتها ليست سهلة أبدا. سعيدة لحصد الفوز بمجموعتين".

تغريدة أنس جابر Hello Chicago 👋😛 pic.twitter.com/Xs3JOchdNi — Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) September 23, 2021

وهذا الفوز الـ43 لجابر في 2021، علما بأنها تحتل المركز 16 في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات وهو الأعلى في مسيرتها. وبفوزها على سفيتولينا، المصنفة سادسة عالميا، تكون جابر قد حققت فوزها الخامس على إحدى اللاعبات العشر الأوليات في العالم.

وبدت سفيتولينا في طريقها لحسم المجموعة الأولى، بعد تقدمها 4-1، لكن التونسية قلبت المعادلة فحسمت المجموعة وتقدمت 4-صفر في الثانية في طريقها للفوز في مباراة ضربت فيها 28 كرة فائزة مقابل 9 لخصمتها الأوكرانية.

وتعيش جابر أفضل مواسمها، وكان آخر إنجازاتها بلوغها ربع نهائي ويمبلدون علما بأنها بلغت نفس الدور في أستراليا سنة 2020، كما أحرزت في يونيو/حزيران المنصرم لقب دورة برمنغهام البريطانية.

من جهة أخرى، بلغت الإسبانية غاربينيي موغوروسا المصنفة ثانية نصف النهائي على حساب اليابانية المتأهلة من التصفيات ماي هونتاما 6-3 و6-2، لتواجه الوصيفة الأولمبية التشيكية ماركيتا فوندروشوفا الفائزة على الأمريكية دانيال كولينز العاشرة 6-7 (4-7) و6-صفر و7-6 (7-3).

فرانس24/ أ ف ب

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