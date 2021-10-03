تنس: التونسية أنس جابر تسعى إلى تحقيق لقبها الثاني في دورة شيكاغو أمام الإسبانية غاربيني موغوروسا

© أدريان دونيس أ ف ب

تشهد دورة شيكاغو للتنس الأحد مقابلة حاسمة بين التونسية أنس جابر ومنافستها الإسبانية غاربيني موغوروسا. وكانت اللاعبتان قد تأهلتا إلى الدور النهائي لرابطة محترفات كرة المضرب بعد انسحاب منافستيهما في الدور نصف النهائي. ويتوقع أن يشتد التنافس بين الامرأتين حيث إن الإسبانية تريد تعزيز رصيدها من الألقاب خلال هذه السنة، في حين تطمح اللاعبة التونسية والمصنفة في المرتبة 16 عالميا بتحقيق الفوز الثاني في مسيرتها في دورات المحترفات.

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هل ستحقق التونسية أنس جابر لقبها الثاني في مسيرتها في دورات المحترفات مساء اليوم الأحد خلال المباراة النهائية لدورة شيكاغو الأمريكية، إحدى دورات الـ500 بحسب تصنيف رابطة محترفات كرة المضرب، والتي ستجمعها بالإسبانية غاربيني موغوروسا، المتوجة مرتين بإحدى بطولات غراند سلام؟

وحجزت موغوروسا، المصنفة ثانية في الدورة، بطاقتها إلى النهائي من دون أن تلعب في نصف النهائي عقب انسحاب منافستها التشيكية ماركيتا فوندروسوفا وصيفة أولمبياد طوكيو بسبب الإصابة.

من ناحيتها، لم تعان جابر، المصنفة سادسة في الدورة، كثيرا للتأهل بدورها إلى النهائي بعد انسحاب الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة خامسة بسبب الإصابة، في حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم اللاعبة العربية 6-4 و3-2.

أنس جابر تسعى إلى تعزيز رصيدها من الألقاب

وتسعى موغوروسا للفوز بلقبها الثاني هذا العام وإلى مركز ثامن مؤهل لخوض بطولة الماسترز الختامية للسيدات نهاية العام الحالي، علما أنها كانت أحرزت لقبها الثامن في مسيرتها عقب فوزها بدورة دبي في آذار/مارس الماضي.

في المقابل، تأمل أنس جابر التي أطاحت بالمصنفة أولى الأوكرانية إيلينا سفيتولينا في ربع النهائي، أن تحقق لقبها الثاني في مسيرتها في دورات المحترفات بعدما كانت افتتحت رصيدها في حزيران/يونيو في برمنغهام، في أفضل مواسمها حيث بلغت ربع نهائي ويمبلدون، علما بأنها بلغت الدور عينه في أستراليا عام 2020.

وحققت جابر التي تحتل المركز 16 في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات وهو الأعلى في مسيرتها، أمام ريباكينا انتصارها الـ44 في عام 2021.

وسبق لجابر وموغوروسا أن تقابلتا سابقا مرتين ويسود التعادل بينهما بعدما ثأرت التونسية جابر من خسارتها أمام الإسبانية في دورة هوبارت الأسترالية العام الماضي، بالفوز في الدور الثالث من بطولة ويمبلدون البريطانية مطلع العام الحالي.

فرانس24 /أ ف ب

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