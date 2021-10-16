أنس جابر تخسر نصف نهائي دورة إنديان ويلز لكنها تعتبر تصنيفها من العشرة الأوائل عالميا "مجرد بداية"

خسرت نجمة التنس التونسية أنس جابر (27 عاما) مباراة نصف نهائي دورة إنديان ويلز الأمريكية أمام الإسبانية باولا بادوسا 3-6 و3-6. لكن بعد تأهلها لنصف النهائي هذا، كانت جابر قد دخلت ولأول مرة في تاريخ التنس العربي قائمة المصنفات المحترفات العشرة الأوائل على مستوى العالم. وأعربت عندها جابر عن فرحتها البالغة بأن "الحلم قد أصبح حقيقة" وأن التصنيف الجديد "مجرد بداية" لمسيرتها الطويلة.

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بعد خسارتها الجمعة أمام الإسبانية باولا بادوسا 3-6 و3-6، وقف المشوار الرائع للتونسية أنس جابر عند الدور نصف النهائي من دورة إنديان ويلز الأمريكية الدولية في كرة المضرب، إحدى دورات الألف بحسب تصنيف رابطة المحترفات (دبليو تي أيه). وكانت هذه المرة الأولى التي تبلغ فيها جابر دور الأربعة لإحدى دورات الألف في مسيرتها، حيث توقف مشوارها عند ربع النهائي ثلاث مرات.

وتقدّم جابر أفضل مستوياتها في عام 2021، إذ حققت حتى الآن 48 فوزاً، وضمنت دخول تصنيف العشرة الأوائل في العالم، لتصبح أول رياضية أو رياضي عربي يحقق هذا الإنجاز في النظام الحالي المعتمد للتصنيف. وكانت قد صرحت إثر هذا التصنيف "الدخول بين أول عشر مصنفات مجرد بداية. أعلم أنني أستحق هذا المكان منذ فترة طويلة. لكني أرغب في إثبات أنني أستحق الوجود في هذه المكانة".

وقاتلت جابر في المجموعة الثانية للإبقاء على آمالها، لكن الإسبانية المصنفة 27 عالمياً كانت أكثر إصرارا وبلغت المباراة النهائية بعد كسر إرسال التونسية أربع مرات، لتحقق فوزها الثاني في ثلاث مواجهات على جابر، كلها على أرض صلبة.

وتطمح التونسية التي خسرت مباراتين نهائيتين هذا العام في تشارلستون وشيكاغو الأمريكيتين في 12 أبريل/نيسان و27 سبتمبر/أيلول على التوالي، أيضا إلى خوض بطولة الماسترز الختامية في غوادالاخارا المكسيكية الشهر المقبل.

فرانس24/ أ ف ب

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