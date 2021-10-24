إيطاليا: حفيد الديكتاتور الفاشي موسوليني ينضم إلى تشكيلة فريق لاتسيو للمرة الأولى

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سيلعب حفيد الدكتاتور الفاشي الإيطالي الراحل بينيتو موسوليني، رومانو فلورياني موسوليني، للمرة الأولى الأحد ضمن تشكيلة لاتسيو ضد فيرونا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

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للمرة الأولى، تم اختيار حفيد الدكتاتور الفاشي الإيطالي الراحل بينيتو موسوليني في تشكيلة لاتسيو لمواجهة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمام فيرونا الأحد.

تجدر الإشارة إلى أن رومانو فلورياني موسوليني (18 عاما) انضم لتشكيلة المدرب ماوريتسيو ساري المؤلفة من 23 لاعبا لمواجهة فيرونا.

ورومانو هو الطفل الثالث لأليساندرا موسوليني وزوجها ماورو فلورياني وحفيد بينيتو موسوليني الذي كان رئيسا لوزراء إيطاليا بين 1922 و1943 بعد انقلاب فاشي. وأليساندرا عضو سابق في البرلمان الأوروبي عن حزب "فورزا إيطاليا" (إيطاليا إلى الأمام).

فرانس24/رويترز

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