كأس ألمانيا: إقصاء بايرن ميونيخ من الدور الثاني بعد خسارته المذلة 5-صفر أمام "مونشنغلادباخ"

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نادي "بوروسيا مونشنغلادباخ" يهزم بايرن ميونيخ 5-صفر ضمن الدور الثاني من كأس ألمانيا لكرة القدم، 27 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

مُني نادي بايرن ميونيخ الأربعاء بخسارة مذلة 5-صفر على يد بوروسيا مونشنغلادباخ الذي اكتسحه على الرغم من أنه دخل المباراة بكامل قوته الضاربة. ويغادر النادي البافاري بذلك منافسات مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم من الدور الثاني، في خسارة تعد الأقسى لحامل الرقم القياسي بعدد الألقاب في البطولة (20)، منذ سقوطه في ربع نهائي المسابقة 5-1 أمام كولن عام 1972.

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ألحق نادي بوروسيا مونشنغلادباخ هزيمة مذلة ببايرن ميونيخ الذي لعب بكامل قوته الضاربة، باكتساحه 5-صفر الأربعاء ضمن منافسات الدور الثاني من مسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم.

وتعد هذه الخسارة الأقسى لبايرن، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب في البطولة (20)، منذ سقوطه في ربع نهائي المسابقة 5-1 أمام كولن عام 1972.

وافتتح الفرنسي كواديو كونيه مهرجان أهداف مونشنغلادباخ (2)، قبل أن يضيف الجزائري رامي بن سبعيني ثنائية (15 و21)، ومثله السويسري بريل إمبولو (51 و57).

تغريدة نادي "بوروسيا مونشنغلادباخ" Wie jeder Borusse heute ins Büro kommt 😬😋 #BMGFCB pic.twitter.com/KY69eVuqVs — Borussia (@borussia) October 28, 2021

وقبل هذه المباراة، كان بايرن قد حقق سلسلة من 12 فوزا في 13 مباراة في كل المسابقات، ولم يخسر إلا مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم أمام "إينتراخت فرانكفورت" 2-1 في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وقبيل ذلك، أقصي "باير ليفركوزن" بشكل مفاجئ من كأس ألمانيا بخسارته 2-1 على أرضه أمام نادي كارلسروه من الدرجة الثانية. ويحتل "ليفركوزن" المركز الرابع في ترتيب الدوري الألماني، لكنه لم يملك الحلول أمام "كارلسروه" الذي حقق انتصارا غير متوقع خارج أرضه.

وسجل هدفي "كارلسروه" لوكاس كويتو (3) والكوري الجنوبي تشوي كيونغ-روك (62)، فيما أحرز الهولندي جيريمي فريمبونغ هدف "ليفركوزن" الوحيد (53). وشهدت المباراة المشاركة الأولى مع "ليفركوزن" للمهاجم الإسباني إيكر برافو البالغ من العمر 16 عاما والآتي من برشلونة الإسباني خلال فصل الصيف. وبعمر 16 عاما وتسعة أشهر و15 يوما، أصبح برافو أصغر لاعب في تاريخ النادي، متجاوزا زميله في الفريق فلوريان فيرتس.

تغريدة بايرن ميونيخ Die Pressekonferenz nach dem Pokal-Aus.



🔗 https://t.co/17ASOL9s8V — FC Bayern München (@FCBayern) October 27, 2021

وسبق أن تأهل "بوروسيا دورتموند" حامل اللقب إلى الدور الثالث بعد فوزه 2-صفر على ضيفه "إينغولشتادت" من الدرجة الثانية الثلاثاء.

وفي مباريات أخرى الأربعاء، تأهل إلى الدور الثالث بوخوم على حساب أوغسبورغ (5-4) بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 2-2، وسانت باولي من الدرجة الثانية على حساب دينامو دريسدن من الثانية أيضا بفوزه 3-2 بعد التمديد. كما تأهل يونيون برلين على حساب والدوف مانهايم من الدرجة الثالثة بفوزه 3-1 بعد التمديد، على غرار هانوفر من الدرجة الثانية الذي فاز على فورتونا دوسلدورف من الدرجة نفسها بثلاثية نظيفة. وودع نادي شتوتغارت بدوره المسابقة بخسارته أمام كولن صفر-2.

فرانس24/ أ ف ب

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