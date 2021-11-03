بايرن ويوفنتوس أول المتأهلين إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

بات بايرن ميونيخ ويوفنتوس أول فريقين متأهلين إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزيهما على بنفيكا 5-2 وزينيت سان بطرسبورغ 4-2، مساء الثلاثاء في الجولة الرابعة، فيما بات تشلسي حامل اللقب على مشارفه بتغلبه على مالمو السويدي 1-صفر.

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أصبح بايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزيهما على بنفيكا البرتغالي 5-2 وزينيت الروسي 4-2 الثلاثاء في الجولة الرابعة، وبات تشلسي الإنكليزي حامل اللقب على مشارفه بتغلبه على مالمو السويدي 1-صفر.

وتمكن المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو من إنقاذ فريقه مانشستر يونايتد مجددا بتسجيله ثنائية في مرمى مضيفه أتالانتا الإيطالي 2-2 بينها هدف التعادل في الوقت القاتل.

العلامة الكاملة لبايرن ويوفنتوس

واصل بايرن ميونيخ ويوفنتوس بدايتهما الرائعة في المسابقة القارية العريقة وحقق كل منهما فوزه الرابع تواليا. ففي المباراة الأولى، يدين بايرن ميونيخ بانتصاره الكبير إلى مهاجمه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي بتسجيله ثلاثية من خماسية الفوز على بنفيكا 5-2.

وحقق ليفاندوفسكي ثلاثيته أهدافا في الدقائق 26 و61 و84، وأضاف سيرج غنابري (32) ولوروا سانيه (49) الهدفين الآخرين، فيما سجل البرازيلي موراتو (38) والأوروغوياني داروين نونييس (74) هدفي بنفيكا. واحتفل ليفاندوفسكي بمباراته المئة في المسابقة بأفضل طريقة ممكنة حيث عزز غلته التهديفية بها رافعا رصيده إلى 81 هدفا بينها ثمانية أهداف هذا الموسم، وصنع الهدف الثاني لسيرج غنابري، علما بأنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وبات ليفاندوفسكي أول بولندي يبلغ هذا الحاجز من المباريات في المسابقة القارية العريقة، وسادس لاعب يهز الشباك في مباراته المئة في المسابقة القارية العريقة بعد الفرنسي تييري هنري والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو والإيطالي أندريا بيرلو والألماني طوني كروس.

وجدد النادي البافاري فوزه على الفريق البرتغالي بعدما كان تغلب عليه برباعية نظيفة في الجولة الثالثة في لشبونة، وحقق فوزه الرابع تواليا معززا موقعه في صدارة المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة بفارق ست نقاط أمام برشلونة الإسباني الذي أنعش آماله بفوزه الثاني تواليا على حساب مضيفه دينامو كييف الأوكراني بهدف وحيد سجله نجمه الواعد أنسو فاتي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 70.

يوفنتوس ينسى معاناته المحلية

أما في المباراة الثانية، نسي يوفنتوس معاناته المحلية وبلغ الأدوار الإقصائية بفوزه على ضيفه زنيت سان بطرسبورغ 4-2.

وحقق فريق السيدة العجوز انتصاره الرابع تواليًا رافعًا رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة أمام تشلسي (9) الذي تلقى هزيمته الوحيدة أمام الفريق الإيطالي، فيما يحتل زنيت المركز الثالث (ثلاث نقاط) مقابل رصيد خالٍ لمالمو. وفي المباراة الثانية في المجموعة ذاتها، قاد الدولي المغربي حكيم زياش فريقه تشلسي إلى تعزيز حظوظه بتسجيله هدف الفوز على مالمو السويدي بهدف وحيد سجله في الدقيقة 56.

وأثبت تشلسي مجددًا عدم تأثره بغياب ثنائي الهجوم البلجيكي روميلو لوكاكو والألماني تيمو فيرنر بسبب الإصابة، رغم أنه كان قادرًا على الخروج بنتيجة قاسية لولا تألق حارس مرمى الخصم يوهان داهلين.

وكان النادي اللندني اكتسح نظيره السويدي في ملعب "ستامفورد بريدج" برباعية نظيفة منذ أسبوعين.

فرانس24/ أ ف ب

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