بطولة إيطاليا: صورة مارادونا على قمصان لاعبي نابولي إحياء للذكرى الأولى لرحيله

في حركة رمزية، وإحياء للذكرى السنوية الأولى لرحيله، ستكون صورة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا على قمصان لاعبي نابولي في مبارياته الثلاث المقبلة في الدوري الإيطالي لكرة القدم. ووفق النادي، سيتم بيع القميص بثلاثة ألوان مختلفة بواقع 1926 قميصا من كل لون، في إشارة إلى العام 1926 الذي تأسس فيه نابولي. وسيوجه جزء من العائدات لمبادرات خيرية.

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إحياء للذكرى السنوية الأولى لرحيل بطل مونديال 1986 في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، ستكون صورة أسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا على قمصان لاعبي نابولي في مبارياته الثلاث المقبلة في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بحسب ما أعلن النادي الجنوبي السبت.

وكشف متصدر الدوري في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي نسخة عن القميص الذي سيرتديه لاعبوه في مبارياته الثلاث المقبلة في "سيري أ" ضد فيرونا الأحد وإنتر ميلان حامل اللقب في 21 الحالي ولاتسيو في 28 منه، وعليها صورة كبيرة للأسطورة في النصف السفلي الأمامي للقميص.

وكتب النادي على موقعه الرسمي "بعد عام من وفاته، يكرم نابولي بذلك بطلاً عظيماً، ورمزاً لحقبة وأيقونة لكرة القدم العالمية". ويدين نابولي لمارادونا بلقبيه الوحيدين اللذين أحرزهما في الدوري الإيطالي عامي 1987 و1990، وقد أطلق اسم الأرجنتيني على ملعبه بعد وفاته.

ويذكر أن مارادونا الذي كان يعاني من مشاكل في الكلى والكبد وقصور في القلب وتدهور عصبي وإدمان على الكحول والمخدرات، توفي بنوبة قلبية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عن ستين عاما، وذلك بعد أسبوعين من إجراء عملية جراحية لورم دموي في الرأس.

وسيتم بيع القميص بثلاثة ألوان مختلفة بواقع 1926 قميصا من كل لون، وذلك في إشارة إلى العام الذي تأسس فيه نابولي عام 1926. وقال النادي إن "جزءا من العائدات سيستخدم في مبادرات خيرية".

ارتدى مارادونا ألوان نابولي بين عامي 1984 و1991، وأصبح معبودا لدى سكان المدينة الجنوبية لدرجة أن أيا من اللاعبين الذين جاءوا إلى الفريق بعد رحيله عنه، لم يرتدِ القميص رقم 10 الذي سحبه نابولي نهائيا في 2000 تكريما للأسطورة.

فرانس24/ أ ف ب

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