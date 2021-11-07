أُنس جابر تعلن إنهاء موسمها لأنها "بحاجة للتعافي من إصابتها"

فريدريك ج. براون ا ف ب

أعلنت اللاعبة التونسية أنس جابر الأحد إنهاء موسمها لتنس السيدات، وقالت جابر إنها لن تتمكن "من الذهاب إلى وادي الحجارة كبديلة". وجاء قرار اللاعبة المصنفة سابعة عالميا لأنها بحاجة "للمزيد من الوقت للتعافي من الإصابة في المرفق والاستعداد للموسم المقبل".

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أعلنت التونسية أُنس جابر المصنفة السابعة عالميا الأحد أنها أنهت موسمها ولن تكون بديلة في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات التي تنطلق في وادي الحجارة بالمكسيك الأربعاء المقبل.

وفي تغريدة على تويتر كتبت أُنس قائلة "يؤسفني الإعلان أنني لن أتمكن من الذهاب إلى وادي الحجارة كبديلة. أحتاج للمزيد من الوقت للتعافي من الإصابة في المرفق والاستعداد للموسم المقبل".

وأضافت اللاعبة التونسية البالغ عمرها 27 عاما "على الرغم من ذلك أنا فخورة جدا بتحقيق هدفي والوصول إلى أفضل تصنيف في مسيرتي وهو المركز السابع عالميا".

وكان اتحاد اللاعبات نقل البطولة الختامية من شينتشين بالصين إلى وادي الحجارة بالمكسيك بسبب فيروس كورونا.

وتأهلت كل من أرينا سبالينكا وباربورا كريتشيكوفا وكارولينا بليسكوفا وماريا ساكاري وإيجا شيانتيك وجاربين موجوروزا وباولا بادوسا وأنيت كونتافيت إلى منافسات الفردي بالبطولة.

فرانس24/ رويترز

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