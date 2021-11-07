دورة باريس للماسترز: الصربي جوكوفيتش يثأر من الروسي مدفيديف ويحرز لقبه السادس

ثأر الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول عالميا، في رقم قياسي جديد للمرة السابعة على التوالي، من منافسه الروسي دانييل مدفيديف، حيث هزمه الأحد في نهائي دورة باريس للماسترز للألف، ليحرز اللقب. وكان مدفيديف حرم "جوكو" من إحراز البطولات الأربع الكبرى خلال عام واحد عندما هزمه في نهائي فلاشينغ ميدوز في أيلول/سبتمبر الماضي.

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أحرز الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف أول عالميا لقب دورة باريس للماسترز للألف في كرة المضرب بفوزه على الروسي دانييل مدفيديف الثاني 4-6 و6-3 و6-3 الأحد في المباراة النهائية.

ورفع الصربي رصيده إلى ستة ألقاب في هذه الدورة وثأر من مدفيديف بالذات الذي حرمه من إحراز البطولات الأربع الكبرى خلال عام واحد عندما هزمه في نهائي فلاشينغ ميدوز في أيلول/سبتمبر الماضي، علما أن جوكوفيتش كان يخوض في باريس أول دورة له منذ تلك المباراة حيث قرر الخلود إلى الراحة على مدى الأسابيع الأخيرة.

كما رفع جوكوفيتش رصيده في ألقاب الماسترز إلى 37 في مسيرته لينفرد بالرقم القياسي أيضا الذي كان يتقاسمه مع الإسباني رافايل نادال.

ودخل "جوكو"المباراة النهائية منتشيا بعد أن حسم تربعه على عرش تصنيف رابطة المحترفين في كرة المضرب نهاية الموسم الحالي للمرة السابعة، في إنجاز قياسي لم يسبقه إليه أحد.

وكان الصربي البالغ 34 عاما متشاركا بالرقم القياسي سابقا مع الأمريكي بيت سامبراس، لكنه تخطاه السبت عندما تغلب على البولندي هوبرت هوركاتش 3-6 و6-صفر و7-6 (7/5) في طريقه إلى النهائي.

فرانس24/ أ ف ب

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